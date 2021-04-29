США начали вывод войск из Афганистана
Вывод американских войск из Афганистана начался, заявила журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Вывод войск идет», — сказала она. «В предстоящие недели и месяцы Центральное командование ВС будет оценивать ситуацию по необходимому обеспечению безопасности военных США и при необходимости может направлять дополнительные возможности в Афганистан или из него», — добавила Жан-Пьер (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, весь процесс будет медленным, завершить его планируется к 11 сентября. Так, на первоначальном этапе число военных из США в Афганистане может возрасти для обеспечения безопасности армии на время вывода войск. Представитель Белого дома пояснила, что потенциальные противники американцев должны знать, что при атаке США будут «защищать себя и своих союзников всеми средствами».
Ранее президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из Афганистана 1 мая текущего года. Он отметил, что военнослужащие США, а также силы союзников по НАТО и партнеров по операции «выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября». При этом американский президент предупредил, что если «Талибан» (движение запрещено в России) начнет нападение на войска, «то мы защитим себя и партнеров, используя все имеющиеся средства».