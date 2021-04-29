США начали вывод войск из Афганистана

Ранее президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из Афганистана 1 мая текущего года. Он отметил, что военнослужащие США, а также силы союзников по НАТО и партнеров по операции «выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября». При этом американский президент предупредил, что если «Талибан» (движение запрещено в России) начнет нападение на войска, «то мы защитим себя и партнеров, используя все имеющиеся средства».