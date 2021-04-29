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США начали вывод войск из Афганистана

Ведомости

Вывод американских войск из Афганистана начался, заявила журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Вывод войск идет», — сказала она. «В предстоящие недели и месяцы Центральное командование ВС будет оценивать ситуацию по необходимому обеспечению безопасности военных США и при необходимости может направлять дополнительные возможности в Афганистан или из него», — добавила Жан-Пьер (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, весь процесс будет медленным, завершить его планируется к 11 сентября. Так, на первоначальном этапе число военных из США в Афганистане может возрасти для обеспечения безопасности армии на время вывода войск. Представитель Белого дома пояснила, что потенциальные противники американцев должны знать, что при атаке США будут «защищать себя и своих союзников всеми средствами».

Ранее президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из Афганистана 1 мая текущего года. Он отметил, что военнослужащие США, а также силы союзников по НАТО и партнеров по операции «выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября». При этом американский президент предупредил, что если «Талибан» (движение запрещено в России) начнет нападение на войска, «то мы защитим себя и партнеров, используя все имеющиеся средства». 

Ранее по теме: Байден подтвердил планы по выводу войск из Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных