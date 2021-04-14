Байден подтвердил планы по выводу войск из Афганистана
Администрация США приняла решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая текущего года, заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, передает ТАСС.
Байден отметил, что военнослужащие США, а также силы союзников по НАТО и партнеров по операции «выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября». При этом американский президент предупредил, что если «Талибан» (движение запрещено в России) начнет нападение на войска, «то мы защитим себя и партнеров, используя все имеющиеся средства».
Присутствие американских военнослужащих в Афганистане не поможет создать устойчивое правительство в этой стране, отметил Байден.
«Я пришел к выводу, что пришло время завершить самую длинную войну, в которой участвовала Америка», — сказал американский президент.
По его словам, более 10 лет назад 44-й президент США Барак Обама попросил его посетить Афганистан и рассказать о ситуации в стране.
«То, что я увидел во время этой поездки, укрепило мою убежденность в том, что только народ Афганистана имеет право и обязанность руководить своей страной, а увеличение и бесконечные американские ВС не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство», — подчеркнул Байден.
США намерены попросить другие страны, включая Россию, оказать помощь Афганистану.
«Мы обратимся к другим странам региона, особенно к Пакистану, а также к России, Китаю, Индии и Турции с просьбой делать больше для поддержки Афганистана. Все они в значительной степени заинтересованы в стабильном будущем Афганистана», — отметил Байден.