Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

Байден подтвердил планы по выводу войск из Афганистана

Ведомости

Администрация США приняла решение начать вывод войск из Афганистана 1 мая текущего года, заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, передает ТАСС.

Байден отметил, что военнослужащие США, а также силы союзников по НАТО и партнеров по операции «выйдут из Афганистана до того, как мы отметим 20-летие атак 11 сентября». При этом американский президент предупредил, что если «Талибан» (движение запрещено в России) начнет нападение на войска, «то мы защитим себя и партнеров, используя все имеющиеся средства». 

Присутствие американских военнослужащих в Афганистане не поможет создать устойчивое правительство в этой стране, отметил Байден. 

«Я пришел к выводу, что пришло время завершить самую длинную войну, в которой участвовала Америка», — сказал американский президент. 

По его словам, более 10 лет назад 44-й президент США Барак Обама попросил его посетить Афганистан и рассказать о ситуации в стране. 

«То, что я увидел во время этой поездки, укрепило мою убежденность в том, что только народ Афганистана имеет право и обязанность руководить своей страной, а увеличение и бесконечные американские ВС не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство», — подчеркнул Байден.

США намерены попросить другие страны, включая Россию, оказать помощь Афганистану. 

«Мы обратимся к другим странам региона, особенно к Пакистану, а также к России, Китаю, Индии и Турции с просьбой делать больше для поддержки Афганистана. Все они в значительной степени заинтересованы в стабильном будущем Афганистана», — отметил Байден. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных