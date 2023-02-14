Путин встретится с крупным бизнесом впервые с 24 февраля 2022 года

Путин встретится с крупным бизнесом впервые с 24 февраля 2022 годаЕго ждут на съезде РСПП 16 марта: предприниматели надеются высказаться по наболевшим проблемам
Впервые с 24 февраля 2022 г. президент Владимир Путин встретится с представителями крупного бизнеса. Глава государства примет участие в съезде одного из трех главных бизнес-объединений – Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к РСПП, и один, близкий к администрации президента (АП).
Близкие к РСПП собеседники отмечают, что съезд пройдет 16–18 марта в московском Доме музыки. А близкий к АП источник добавляет, что президент, вероятнее всего, посетит собрание руководителей крупнейших компаний в первый день мероприятия. Путин может отдельно пообщаться с бюро правления РСПП, говорит источник «Ведомостей», отмечая, что за год у бизнеса накопились вопросы, которые «требуют прямого диалога с властью»: «Для предпринимателей это шанс высказаться по наболевшим проблемам и предложить пути их решения».