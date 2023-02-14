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Путин встретится с крупным бизнесом впервые с 24 февраля 2022 года

Его ждут на съезде РСПП 16 марта: предприниматели надеются высказаться по наболевшим проблемам
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Владимир Путин на встрече с Союзом промышленников и предпринимателей Александра Шохина (на фото справа) объяснит, как государство и бизнес еще помогут друг другу / Евгений Разумный / Ведомости

Впервые с 24 февраля 2022 г. президент Владимир Путин встретится с представителями крупного бизнеса. Глава государства примет участие в съезде одного из трех главных бизнес-объединений – Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к РСПП, и один, близкий к администрации президента (АП).

Близкие к РСПП собеседники отмечают, что съезд пройдет 16–18 марта в московском Доме музыки. А близкий к АП источник добавляет, что президент, вероятнее всего, посетит собрание руководителей крупнейших компаний в первый день мероприятия. Путин может отдельно пообщаться с бюро правления РСПП, говорит источник «Ведомостей», отмечая, что за год у бизнеса накопились вопросы, которые «требуют прямого диалога с властью»: «Для предпринимателей это шанс высказаться по наболевшим проблемам и предложить пути их решения».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных