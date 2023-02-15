Кириенко призвал мэров поддерживать участников спецоперации и членов их семей

«Но если говорить о возможностях использования финансовых средств, то здесь нужно понимать, что муниципалитеты очень разные, и если мы говорим о большом городе, экономика которого связана, например, с нефтегазовым сектором, или это крупная городская агломерация, то, как правило, некий запас финансовых средств для того, чтобы его использовать достаточно вольно, там, безусловно, есть», – отмечает эксперт. Вместе с тем «у основной массы муниципальных образований не только юридически, но и фактически этих средств нет», добавил Максимов. «Трудно пока подсчитать, какое это количество, но далеко не все даже юридически имеют право на оказание дополнительных мер поддержки», – констатировал он.