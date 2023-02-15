Кириенко призвал мэров поддерживать участников спецоперации и членов их семей

Кириенко призвал мэров поддерживать участников спецоперации и членов их семейНе все муниципалитеты имеют право на оказание дополнительных мер помощи
Первый заместитель руководителя администрации президента (АП) России Сергей Кириенко на марафоне «Муниципальный диалог» Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления призвал глав муниципалитетов поддерживать семьи участников специальной военной операции. По его словам, без мэров и глав районов эту проблему не решить. «Нам очень важно, чтобы не осталась ни одна семья участников специальной военной операции без полноценной помощи и поддержки», – отметил Кириенко (цитата по «РИА Новости»).
Он подчеркнул, что власти не делят военнослужащих на мобилизованных, добровольцев и кадровых офицеров, поскольку «они все герои – все участники специальной военной операции». «У меня к вам просто огромная просьба, этим сегодня занимаются штабы, и «Мы вместе», и региональные уровни власти, но лучше вас людей никто не знает. Мы должны сделать так, чтобы каждый день заглядывали и уточняли, чем еще мы можем помочь, пока ребята воюют и защищают», – заявил Кириенко.
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» дает возможность оказывать дополнительные меры социальной поддержки различным категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, но это могут делать только те муниципалитеты, размер финансовой поддержки которых из вышестоящего уровня бюджетной системы не превышает 20% хотя бы в двух из трех предшествующих текущему году финансовых годах, обращает внимание член Общественной палаты (ОП), председатель экспертного совета корпоративной некоммерческой организации «Союз российских городов» Андрей Максимов. По его словам, на прошлой неделе на заседании палаты молодых законодателей в Совете Федерации обсуждалась инициатива снять это ограничение для расширения возможности муниципалитетов оказывать финансовую поддержку различным категориям граждан, в том числе и семьям военнослужащих.
«Но если говорить о возможностях использования финансовых средств, то здесь нужно понимать, что муниципалитеты очень разные, и если мы говорим о большом городе, экономика которого связана, например, с нефтегазовым сектором, или это крупная городская агломерация, то, как правило, некий запас финансовых средств для того, чтобы его использовать достаточно вольно, там, безусловно, есть», – отмечает эксперт. Вместе с тем «у основной массы муниципальных образований не только юридически, но и фактически этих средств нет», добавил Максимов. «Трудно пока подсчитать, какое это количество, но далеко не все даже юридически имеют право на оказание дополнительных мер поддержки», – констатировал он.
302 млн руб.
направил горсовет Набережных Челнов за счет дополнительных доходов в бюджет по итогам 2022 г. на поддержку семей военных, находящихся в зоне спецоперации
Поэтому, по мнению члена ОП, для значительной части муниципальных образований основными источниками оказания мер поддержки семьям военнослужащих в зоне спецоперации может стать зарплата глав или спонсорская помощь, которую они могут привлечь. «Поэтому, наверное, когда Сергей Кириенко говорит о такого рода механизмах, то его высказывания в первую очередь адресованы не столько руководителям сельских поселений или малых городов, сколько тем территориям, которые финансово могут позволить дополнительные расходы и юридически имеют на это право тоже», – заключил Максимов.
При этом сенатор, бывший руководитель Всероссийского совета местного самоуправления Вячеслав Тимченко выразил уверенность, что «каждый руководитель муниципалитета может найти источники» для поддержки семей военнослужащих, поскольку такого рода помощь – «святая задача любого человека, не только муниципалитета». «Все способы, все механизмы абсолютно возможны и доступны. Поэтому здесь и бизнес, и регионы, и федеральный центр будут помогать. Важен принцип, важно понимать, что это общее дело, и на любом уровне нужно находить средства для поддержки семей участников специальной военной операции», – заявил он.
Некоторые муниципалитеты оказывали помощь до призыва Кириенко.
Например, горсовет Набережных Челнов (Татарстан) за счет дополнительных доходов в бюджет по итогам 2022 г. решил направить 302 млн руб. на поддержку семей военных, находящихся в зоне спецоперации. В прошлом году там было организовано бесплатное питание детей военнослужащих в школах и бесплатное посещение их детьми детских садов. Мэр города Наиль Магдеев в декабре 2022 г. вручил по 100 000 руб. женам мобилизованных, родившим детей. А в Забайкалье три семьи участников спецоперации из села Бори Сретенского района в декабре 2022 г. обеспечили дровами сельский староста Игорь Тонких и два индивидуальных предпринимателя.
В октябре 2022 г. глава Янгикентской сельской администрации Кайтагского района Дагестана Пашабек Мутаев вместе с членами своей семьи из личных средств оказал материальную поддержку семьям мобилизованных односельчан. «К материальной помощи прилагалось трогательное письмо от жены главы сельсовета, адресованное женам и дочерям призванных на службу земляков, в нем супруга главы села поблагодарила их за терпение, понимание сложившейся ситуации и поддержку своих мужчин», – сообщало местное издание «Дагестанская правда».