В Госдуме не исключили смягчения законодательства о фейках после завершения боевых действий

«Я с Владимиром Соловьевым принципиально согласен и уже говорил о том, что после окончания военных действий, нормализации ситуации нам, конечно, предстоит либерализовать в какой-то части законодательство, принятое на период военных действий. <…> Мне кажется, это очевидно и необходимо. В какой мере это будет сделано, я не могу сказать», – сказал Попов.