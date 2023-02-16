В Госдуме не исключили смягчения законодательства о фейках после завершения боевых действий

В Госдуме не исключили смягчения законодательства о фейках после завершения боевых действийС такой инициативой выступил глава Союза журналистов России
Российские законодатели должны будут провести «естественную либерализацию» законодательства, принятого в связи со специальной операции на Украине, заявил «Ведомостям» зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов («Единая Россия»). Это может произойти после завершения боевых действий, считает он.
Ранее 16 февраля председатель Союза журналистов РФ (СЖР) Владимир Соловьев заявил, что организация намерена настаивать на отмене уголовного наказания за фейки об армии и административной ответственности за ее дискредитацию после завершения спецоперации. Он объяснил, что ограничения свободы печати сейчас нужны «для того, чтобы не навредить». Соловьев затруднился сообщить «Ведомостям», когда именно СЖР выступит с инициативой об изменении законодательства.
«Я с Владимиром Соловьевым принципиально согласен и уже говорил о том, что после окончания военных действий, нормализации ситуации нам, конечно, предстоит либерализовать в какой-то части законодательство, принятое на период военных действий. <…> Мне кажется, это очевидно и необходимо. В какой мере это будет сделано, я не могу сказать», – сказал Попов.
Изменения законодательства будут зависеть от результатов спецоперации, считает еще один замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко (КПРФ). «Если мы обезопасим государственные границы, то будет и информационная безопасность, поток фейков уйдет или станет меньше», – заявил он «Ведомостям».
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Ирина Панькина («Единая Россия») отметила, что «не видела конкретного предложения», поэтому прокомментировать его не может.
После начала спецоперации на Украине в УК и КоАП были включены несколько новых статей. По ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) грозит штраф до 100 000 руб. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность (до пяти лет лишения свободы). Максимальное наказание за нарушение ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) составляет от 10 до 15 лет колонии.
В декабре 2022 г. по делу о фейках к 8,5 года колонии (к самому большому реальному сроку) приговорили бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина (признан в РФ иноагентом).