Союз журналистов будет добиваться отмены ответственности за фейки о военных
Союз журналистов РФ (СЖР) намерен настаивать на отмене уголовного наказания за фейки об армии и административной ответственности за ее дискредитацию после завершения спецоперации на Украине. Об этом сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев.
«Мы говорим о том, что когда СВО закончится, мы будем настаивать на том, чтобы все ограничения были сняты», — сказал он (цитата по ТАСС).
Соловьев пояснил, что ограничения свободы печати во время проведения спецоперации нужны «для того, чтобы не навредить». По его словам, в СЖР несколько раз обращались журналисты из московских и региональных СМИ, когда их обвиняли «в неправильных заявлениях по отношению к СВО». Соловьев отметил, что два раза административный штраф удалось аннулировать.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В марте Госдума добавила в УК и КоАП несколько новых статей. По ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) нарушителю грозит штраф до 100 000 руб. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность (до 5 лет лишения свободы). Максимальное наказание за нарушение ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) составляет 15 лет колонии.
В частности, в декабре прошлого года по делу о фейках к 8 годам 6 месяцам колонии приговорили бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина (признан в РФ иноагентом). За дискредитацию армии ранее были оштрафованы рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иноагентом), актер Артур Смольянинов (признан иноагентом), экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом) и др.