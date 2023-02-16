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Союз журналистов будет добиваться отмены ответственности за фейки о военных

Ведомости

Союз журналистов РФ (СЖР) намерен настаивать на отмене уголовного наказания за фейки об армии и административной ответственности за ее дискредитацию после завершения спецоперации на Украине. Об этом сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев.

«Мы говорим о том, что когда СВО закончится, мы будем настаивать на том, чтобы все ограничения были сняты», — сказал он (цитата по ТАСС).

Соловьев пояснил, что ограничения свободы печати во время проведения спецоперации нужны «для того, чтобы не навредить». По его словам, в СЖР несколько раз обращались журналисты из московских и региональных СМИ, когда их обвиняли «в неправильных заявлениях по отношению к СВО». Соловьев отметил, что два раза административный штраф удалось аннулировать.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В марте Госдума добавила в УК и КоАП несколько новых статей. По ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) нарушителю грозит штраф до 100 000 руб. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность (до 5 лет лишения свободы). Максимальное наказание за нарушение ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) составляет 15 лет колонии.

В частности, в декабре прошлого года по делу о фейках к 8 годам 6 месяцам колонии приговорили бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Илью Яшина (признан в РФ иноагентом). За дискредитацию армии ранее были оштрафованы рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан иноагентом), актер Артур Смольянинов (признан иноагентом), экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом) и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных