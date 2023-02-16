Союз журналистов будет добиваться отмены ответственности за фейки о военных

Соловьев пояснил, что ограничения свободы печати во время проведения спецоперации нужны «для того, чтобы не навредить». По его словам, в СЖР несколько раз обращались журналисты из московских и региональных СМИ, когда их обвиняли «в неправильных заявлениях по отношению к СВО». Соловьев отметил, что два раза административный штраф удалось аннулировать.