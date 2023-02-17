Кремлевские эксперты обсудили конкуренцию на выборах 2023 года

Кремлевские эксперты обсудили конкуренцию на выборах 2023 годаНо в основном за вторые места
Электоральные рейтинги партий принципиально изменились за последний год, сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМа Михаил Мамонов во время круглого стола близкого к Кремлю Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Дискуссия была посвящена состоянию политструктур перед началом избирательной кампании.
Прямые губернаторские выборы в 2023 г. пройдут в 22 регионах (если включать Запорожскую и Херсонскую области, но там решение о формате выборов не принято). Заксобрания выберут в 20 субъектах Федерации – включая новые территории.
По словам Мамонова, за год спецоперации не поменялось положение только двух партий – ЛДПР и «Справедливой России». Число желающих проголосовать за партию Владимира Жириновского в январе 2022 г. составляло 8%, а теперь – 9%. У справороссов показатель снизился с 7 до 6%.
А вот КПРФ и «Новые люди», как отметил представитель ВЦИОМа, даже ухудшили свои позиции. Партию Алексея Нечаева в начале 2022 г. готовы были поддержать 7% избирателей, а сейчас – 4%.
«Если в январе 2022 г. о голосовании за КПРФ говорили 16%, очевидно еще под эффектом от избирательной кампании 2021 г., то сейчас – порядка 10–11%», – рассказал Мамонов. Иными словами, электоральные рейтинги КПРФ откатились к временам пятилетней давности, до пенсионной реформы, отметил он.
Зато «Единая Россия» за год нарастила свою электоральную базу, говорит Мамонов: в начале 2022 г. 31% заявлял о готовности голосовать за партию, в начале 2023 г. – уже 38–39%. Социолог добавил, что поддержка партии власти дифференцирована в зависимости от регионов и федеральных округов. К примеру, в Центральном федеральном округе и Северо-Западном федеральном округе она традиционно ниже: там о желании голосовать за партию власти заявили 34 и 31% соответственно.
Но единороссы будут выдвигать кандидатов на каждый мандат и номинантов для победы в первом туре на губернаторских выборах, говорит сенатор, замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Сергей Перминов. «Это наша фундаментальная задача», – подчеркнул он.
Пять лет назад, в 2018 г., на фоне пенсионной реформы единороссы не везде справились с такой задачей. Тогда в Хакасии выиграл выборы Валентин Коновалов (КПРФ), во Владимирской области – Владимир Сипягин (ЛДПР), в Хабаровском крае – Сергей Фургал (ЛДПР).
КПРФ будет оппонировать «Единой России» в борьбе за первое место в заксобраниях, заявил секретарь ЦК партии по выборам, депутат Госдумы Сергей Обухов. Что касается губернаторских выборов, то у коммунистов хорошие шансы в Республике Алтай и Омской области, на них и сделают ставку коммунисты, учитывая, что «второе место – это вынужденное отступление».
Обухов не стал спорить с тем, что рейтинг партии власти вырос, но нашел этому объяснение: половина электората, декларируемого сейчас «Единой Россией», это эффект от «сплочения вокруг флага» – так называют патриотическую консолидацию перед лицом внешней угрозы. Но, как говорит коммунист, рейтинги «Единой России» в регионах «достаточно полые», поскольку люди не идентифицируют себя с представителями партии власти.
При этом играть на поле «Единой России» в части апелляции к теме спецоперации КПРФ не будет, говорит Обухов. Коммунисты не видят в этом смысла, поскольку их мощности с партией власти несопоставимы: в качестве примера он привел тот факт, что согласно партийной социологии, большинство людей считают признание ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 г. инициативой «Единой России», а не КПРФ.
Депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов подчеркнул, что партия первой начала «транзит», с которым рано или поздно столкнутся все. Он отметил вступление в ЛДПР предпринимателя Виктора Бута, отсидевшего в американской тюрьме свыше 12 лет по уголовному делу о незаконной торговле оружием. «Вместе с Леонидом Слуцким это те фигуры, которые сегодня олицетворяют преемственность по отношению к тому стилю, к тому курсу, который проводил Владимир Вольфович Жириновский. Мы чувствуем, что энергетика Жириновского – она с нами, она подпитывает внимание к тому, что говорил Владимир Вольфович [Жириновский] на протяжении последних нескольких лет».
Политолог Павел Данилин говорит, что интрига заключается в том, кто будет бороться за второе место. По его мнению, партия, пришедшая второй на выборах в заксобрания на новых территориях, сможет претендовать на аналогичный результат по всей стране.