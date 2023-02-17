Кремлевские эксперты обсудили конкуренцию на выборах 2023 года

Депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов подчеркнул, что партия первой начала «транзит», с которым рано или поздно столкнутся все. Он отметил вступление в ЛДПР предпринимателя Виктора Бута, отсидевшего в американской тюрьме свыше 12 лет по уголовному делу о незаконной торговле оружием. «Вместе с Леонидом Слуцким это те фигуры, которые сегодня олицетворяют преемственность по отношению к тому стилю, к тому курсу, который проводил Владимир Вольфович Жириновский. Мы чувствуем, что энергетика Жириновского – она с нами, она подпитывает внимание к тому, что говорил Владимир Вольфович [Жириновский] на протяжении последних нескольких лет».