Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

ЦИК обещает сформировать комиссии на новых территориях к 6 марта

Старт процедуре Элла Памфилова дала 15 февраля, отметив заслуги тех, кто уже поработал на референдуме
Екатерина Гробман Лидия Матвеева
Сейчас на новых территориях продолжается прием заявлений от кандидатов в комиссии / РИА Новости

Центризбирком (ЦИК) начал формировать избиркомы новых регионов. 15 февраля комиссия предложила восемь членов комиссий: по два для работы на каждой из территорий. Четверо из них возглавляли комиссии во время референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в Россию, подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова. Остальных она охарактеризовала как «специалистов, которые помогут коллегам адаптироваться к действующим в России избирательным стандартам в краткий срок, оставшийся до единого дня голосования».

Как ранее неоднократно писали «Ведомости», выборы депутатов заксобраний 2023 г. в новых регионах отменять не планируется, несмотря на введенное в регионах военное положение. Глав в ДНР и ЛНР утвердят парламенты (в Херсонской и Запорожской областях решение о форме и сроках избрания губернаторов еще не принято). Формально во время действия военного положения выборы проходить по действующим нормам не могут, но избирательные комиссии должны быть созданы, отмечает политолог Илья Гращенков. ЦИК начал подготовку к выборам в соответствии с российским законодательством, но работа по политической интеграции должна учитывать реальную ситуацию, подчеркнул политолог Константин Костин.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных