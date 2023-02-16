ЦИК обещает сформировать комиссии на новых территориях к 6 марта

ЦИК обещает сформировать комиссии на новых территориях к 6 мартаСтарт процедуре Элла Памфилова дала 15 февраля, отметив заслуги тех, кто уже поработал на референдуме
Центризбирком (ЦИК) начал формировать избиркомы новых регионов. 15 февраля комиссия предложила восемь членов комиссий: по два для работы на каждой из территорий. Четверо из них возглавляли комиссии во время референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в Россию, подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова. Остальных она охарактеризовала как «специалистов, которые помогут коллегам адаптироваться к действующим в России избирательным стандартам в краткий срок, оставшийся до единого дня голосования».
Как ранее неоднократно писали «Ведомости», выборы депутатов заксобраний 2023 г. в новых регионах отменять не планируется, несмотря на введенное в регионах военное положение. Глав в ДНР и ЛНР утвердят парламенты (в Херсонской и Запорожской областях решение о форме и сроках избрания губернаторов еще не принято). Формально во время действия военного положения выборы проходить по действующим нормам не могут, но избирательные комиссии должны быть созданы, отмечает политолог Илья Гращенков. ЦИК начал подготовку к выборам в соответствии с российским законодательством, но работа по политической интеграции должна учитывать реальную ситуацию, подчеркнул политолог Константин Костин.