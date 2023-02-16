ЦИК обещает сформировать комиссии на новых территориях к 6 марта

Как ранее неоднократно писали «Ведомости», выборы депутатов заксобраний 2023 г. в новых регионах отменять не планируется, несмотря на введенное в регионах военное положение. Глав в ДНР и ЛНР утвердят парламенты (в Херсонской и Запорожской областях решение о форме и сроках избрания губернаторов еще не принято). Формально во время действия военного положения выборы проходить по действующим нормам не могут, но избирательные комиссии должны быть созданы, отмечает политолог Илья Гращенков. ЦИК начал подготовку к выборам в соответствии с российским законодательством, но работа по политической интеграции должна учитывать реальную ситуацию, подчеркнул политолог Константин Костин.