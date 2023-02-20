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В день внепланового заседания Совета Федерации в регионах соберутся заксобрания

Некоторые внеочередные сессии были назначены в последний момент
Александр Тихонов
Очередную сессию заксобрания Свердловской области изначально планировалось провести за два дня – 21 и 22 февраля, но в итоге все вопросы повестки решено было рассмотреть в один день / Вова Жабриков / ТАСС

Вслед за сенаторами скорректировали свой график работы некоторые региональные парламенты. 22 февраля, на следующий день после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, пройдут заседания Госдумы и Совета Федерации (СФ), чтобы, как ранее заявлялось, принять поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы. В этот же день пройдут пленарные заседания парламентов минимум восьми субъектов РФ: Новгородской и Рязанской областных дум, а также думы Ставропольского края, госсоветов Татарстана и Удмуртии, заксобраний Вологодской и Свердловской областей и Санкт-Петербурга.

Назначение внеочередного заседания Рязанской областной думы на 22 февраля стало для депутатов неожиданностью, сообщил «Ведомостям» собеседник в заксобрании. Спикер облдумы Аркадий Фомин объявил об этом на пленарном заседании 17 февраля. «22-го числа у нас будет необходимость еще раз собраться на пленарное заседание. Вопрос важный, вопрос внесения изменений в бюджет. Поэтому прошу планировать свое рабочее время с учетом возможного заседания Рязанской областной думы 22-го числа», – сказал спикер, обращаясь к депутатам. Повестка дня пока не сформирована. «Ждем дальнейшей информации», – ответил собеседник в облдуме. Рязанская областная дума также уже несколько месяцев не может назначить своего представителя в СФ вместо ушедшего в отставку 16 ноября Игоря Морозова, хотя по закону это необходимо было сделать в течение месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных