В день внепланового заседания Совета Федерации в регионах соберутся заксобрания

Назначение внеочередного заседания Рязанской областной думы на 22 февраля стало для депутатов неожиданностью, сообщил «Ведомостям» собеседник в заксобрании. Спикер облдумы Аркадий Фомин объявил об этом на пленарном заседании 17 февраля. «22-го числа у нас будет необходимость еще раз собраться на пленарное заседание. Вопрос важный, вопрос внесения изменений в бюджет. Поэтому прошу планировать свое рабочее время с учетом возможного заседания Рязанской областной думы 22-го числа», – сказал спикер, обращаясь к депутатам. Повестка дня пока не сформирована. «Ждем дальнейшей информации», – ответил собеседник в облдуме. Рязанская областная дума также уже несколько месяцев не может назначить своего представителя в СФ вместо ушедшего в отставку 16 ноября Игоря Морозова, хотя по закону это необходимо было сделать в течение месяца.