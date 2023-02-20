Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля

«Нам бы очень хотелось, чтобы регуляторная гильотина, которая началась достаточно давно, продолжалась, чтобы у нас убирались лишние и нерабочие нормы, которых много и которые мешают нам работать. Нам бы хотелось, чтобы нормы, которые принимаются, проходили верификацию у бизнес-сообщества, потому что зачастую они неисполнимы. То есть с одной стороны в рамках регуляторной гильотины мы убираем старые нормы, а с другой готовы принимать по тому же принципу новые, которые не проходят экспертизу бизнес-сообщества. Понятно, что депутаты не могут все предусмотреть, там нет такого количества специалистов и профессионалов из всех отраслей, но работа со специалистами и профессионалами поможет сделать так, чтобы бизнес мог работать правильно и выполнять все то, что принимается в Госдуме».