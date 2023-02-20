Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля

Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраляПолитики и эксперты ждут, что он расскажет о положении дел в мире и экономике, а также мерах господдержки
21 февраля в полдень президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию – впервые с 2021 г. Мероприятие состоится в Гостином дворе. На него также приглашены участники специальной военной операции, подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Ведомости» спросили у депутатов, предпринимателей и деятелей культуры, чего они ждут от послания президента.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков:
«Ну, во-первых, конечно, будет оценка и геополитической ситуации, и того, как мы эти вызовы встретили, в том числе экономически. Экономика нормально развивается, несмотря на очень серьезные ограничения, которые Запад ввел против нашей страны: санкции, прекращение торгово-экономических отношений. Тем не менее, экономика функционирует, работает спокойно. Финансовая система тоже работает без проблем, без сбоев. Понятно, что сейчас происходят тектонические изменения, перестройка наших реалий. Мы перестраиваем экономику на взаимоотношения с Индией, с Китаем, с африканскими странами, с азиатскими странами, очевидно, что и с Латинской Америкой будем развивать свои отношения.
Благодаря этому экономика станет более гармоничной, более диверсифицированной с точки зрения экономических взаимосвязей. Такая задача ставилась еще в 1990-х, но от слов к делу, к сожалению, не переходили. В результате сейчас вынуждены диверсифицировать экономику, развивать внутренние технологии, машиностроение, электронику, приборостроение. Опять же раньше призывали, прописывали такую задачу в документах, но ничего не происходило, потому что раньше были завязаны и интересы, и вся экономика, но прежде всего интересы на Запад. Сейчас просто вынуждены и бизнес-интересы, и интересы экономики перестраивать на ту часть мира, которая готова с нами сотрудничать.
Уверен, что и Европа развернется в нашу сторону, потому что интересы экономические все равно перевесят всю политику».
Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин:
«В тылу ждут жёстких указаний на полную мобилизацию в поддержку фронта, а на фронте ждут снарядов. А в Донецке и Горловке ждут воду и прекращение варварских обстрелов. Думаю, что в послании будут обозначены меры политического, организационного и кадрового плана для достижения этих целей».
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов:
«Что такое послание? Это оценка сегодняшних событий, выводы вчерашних дней, это постановка задач на будущее. Речь, конечно, будет идти про социальную политику, – ни одно послание без социалки не обходилось. Второе – оценка внешнеполитической ситуации, вектор внешней политики, отношения с рядом стран: с США, Западом, странами Востока и Азии. Вопросы спецоперации, поддержка семей мобилизованных, добровольцев – это тоже, очевидно, те вопросы, которые найдут свое отражение в послании. Ну и в целом я думаю, должны быть озвучены некие тезисы и некие предложения, которые дали бы прежде всего эмоциональную волну гражданам, чтобы сориентировать, чтобы не было какой-то растерянности. Должно что-то такое эмоциональное и энергетическое прозвучать».
Председатель Национального антикоррупционного комитета, член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов:
«Я думаю, что президент, конечно, будет говорить о ветеранах спецоперации. Мы говорили о том, что нужна состыкованность в лечении раненых в гражданской и военной медицине. Мы выступаем за то, чтобы обратили внимание на тему протезов, нужны качественные протезы. Я надеюсь, что тема социальной поддержки будет конкретно озвучена. Я очень надеюсь, что будет вопрос об ужесточении дисциплины, включая финансовую ответственность».
Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы и владелец сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов:
«Нам бы очень хотелось, чтобы регуляторная гильотина, которая началась достаточно давно, продолжалась, чтобы у нас убирались лишние и нерабочие нормы, которых много и которые мешают нам работать. Нам бы хотелось, чтобы нормы, которые принимаются, проходили верификацию у бизнес-сообщества, потому что зачастую они неисполнимы. То есть с одной стороны в рамках регуляторной гильотины мы убираем старые нормы, а с другой готовы принимать по тому же принципу новые, которые не проходят экспертизу бизнес-сообщества. Понятно, что депутаты не могут все предусмотреть, там нет такого количества специалистов и профессионалов из всех отраслей, но работа со специалистами и профессионалами поможет сделать так, чтобы бизнес мог работать правильно и выполнять все то, что принимается в Госдуме».
Народный артист России, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный:
«Очевидно, что Владимир Владимирович [Путин] прояснит ситуацию, в которой мы все с вами сейчас живем. Это и международные санкции, это и противодействие нашей любой дружбе с Ираном, с Китаем с другими странами, которые не поддержали США и Европу, насчет нашего конфликта на Украине. Я бы еще очень хотел услышать даже не косвенный, а прямой ответ [на вопрос], что Байден делает в Киеве. Потому что я лично не понимаю – у нас [идет] специальная военная операция или страна с туристическим маршрутом для политики теперь появилась под боком, куда кто угодно, когда угодно и фактически на чем угодно спокойно приезжает».