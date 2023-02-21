Байден заехал в Киев для поддержки властей

С точки зрения США, визит Байдена в Киев должен привести к консолидации политической элиты Украины, отмечает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Поддержка со стороны американского лидера по задумке соратников Байдена и украинских политиков должна оказать на киевские власти сплачивающее воздействие. Это особенно важно, учитывая существующие противоречия между политической и военной верхушкой, а конкретно между Зеленским и главкомом ВСУ Залужным. По словам Денисова, Вашингтон требует от Украины наступления любой ценой, но этой идее противодействует командование ВСУ, которое осознает текущие проблемы на фронте. Поэтому за счет своего приезда в Киев Байден пытается заставить Украину делать шаги в интересах американского понимания стратегии. Кроме того, не стоит забывать и о символической стороне визита: в ситуации, когда информационная составляющая превалирует над реальным положением дел, подобного рода жесты могут иметь большое значение, подытоживает Денисов.