Байден заехал в Киев для поддержки властей

Байден заехал в Киев для поддержки властейЦелью визита была попытка сплочения властей Украины и обещание нового пакета военной помощи
Президент США Джо Байден утром 20 февраля ненадолго приехал в Киев с необъявленным заранее визитом на поезде из Польши. Там он пробыл около пяти часов, после чего американский лидер вернулся назад. Как сообщил в своем Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, предварительно представители американской администрации сообщили о визите российскому руководству.
В Киеве Байден выразил поддержку Украине, провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и среди прочего объявил о пакете военной помощи от США Киеву на сравнительно скромную сумму в $450 млн. В пакет войдут артиллерийские снаряды, ракеты для систем HIMARS и гаубицы, противотанковые комплексы Javelin и радары, но не дальнобойные вооружения, которые ранее просила Украина. Байден признал, что впереди Украину ждут «очень тяжелые дни, недели и годы».
С точки зрения США, визит Байдена в Киев должен привести к консолидации политической элиты Украины, отмечает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Поддержка со стороны американского лидера по задумке соратников Байдена и украинских политиков должна оказать на киевские власти сплачивающее воздействие. Это особенно важно, учитывая существующие противоречия между политической и военной верхушкой, а конкретно между Зеленским и главкомом ВСУ Залужным. По словам Денисова, Вашингтон требует от Украины наступления любой ценой, но этой идее противодействует командование ВСУ, которое осознает текущие проблемы на фронте. Поэтому за счет своего приезда в Киев Байден пытается заставить Украину делать шаги в интересах американского понимания стратегии. Кроме того, не стоит забывать и о символической стороне визита: в ситуации, когда информационная составляющая превалирует над реальным положением дел, подобного рода жесты могут иметь большое значение, подытоживает Денисов.
В визите Байдена есть и внутриполитическая логика, считает эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов. Несмотря на то что внутри демократической партии у Байдена нет конкурентов, ему предстоит соревноваться с республиканцами, уделяющими много внимания внешней политике. Оппоненты Байдена выступают за мощную внешнюю политику и за активную роль США на международной арене, что и пытается показать Байден своим приездом в Киев. По словам Наумова, так Байден преподносит себя в качестве сильного лидера, способного вести за собой Америку в XXI в. Кроме того, президенту необходимо продемонстрировать всегда заинтересованным экономикой американцам, что выделяемые Киеву средства идут на дело. Таким образом, помимо выражения поддержки Украине визит Байдена несет и серьезный внутриполитический посыл, заключает эксперт.
Значение визита Байдена в Киев не стоит переоценивать – это лишь очередная демонстрация солидарности с Украиной, считает старший научный сотрудник Центра Белоруссии, Молдавии и Украины Дмитрий Офицеров-Бельский. Таким образом США пытаются мотивировать не киевские власти, а простое население на продолжение боевых действий, демонстрируя «единство с украинским народом». Во внутренней политике США, продолжает эксперт, украинский вопрос не играет такой важной роли, как кажется на первый взгляд, поэтому Байден своим визитом вряд ли пытается воздействовать на свой электорат.