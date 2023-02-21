Иран пытаются уличить в обогащении урана до оружейного уровня

Иран объявлял об обогащении урана до уровня в 60% в ноябре 2022 г. в ответ на резолюцию МАГАТЭ с требованием расследования незадекларированных складов урана, напоминает главред Atominfo, эксперт в области ядерной энергетики Александр Уваров. После доведения обогащения до 60% увеличить его до 85–90% – чисто техническая проблема, которая может быть решена примерно за год. Тегеран под каждый новый уровень обогащения исправно подводит «мирное» техническое обоснование – обогащение до 20% нужно было для топлива на исследовательском реакторе, до 60% – для ядерных силовых установок для кораблей и подводных лодок, отмечает Уваров. Так что Иран публично упорно отстаивает невоенный характер своих исследований, подчеркивает эксперт. Для обогащения до 84%, о чем пишет Bloomberg, «мирное» обоснование представить труднее, поэтому Иран отрицает его преднамеренный характер, хотя такой уровень достигался для исследовательских реакторов во времена холодной войны. Уваров склонен согласиться с иранскими объяснениями, что речь может идти о ненамеренном результате в условиях, когда технологии обогащения еще не устоялись.