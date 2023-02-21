Иран пытаются уличить в обогащении урана до оружейного уровня

Иран пытаются уличить в обогащении урана до оружейного уровняЕсли в отношении Тегерана будут выдвинуты официальные обвинения, это может привести к конфликту
Уровень обогащения урана изотопом 235 доведен Ираном до 84%, что совсем не намного ниже 90%, необходимых для урана оружейного качества. Об этом в ночь на 20 февраля сообщило Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники. По словам собеседников агентства, этой информацией уже заинтересовались представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Сейчас они пытаются проверить эту информацию.
Если эти новости про иранскую ядерную программу будут использованы для окончательного разрушения иранской ядерной сделки и прекращения отношений между Ираном и МАГАТЭ, возникнет почти такая же ситуация, как в 2003 г. перед нападением США на Ирак, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. Против Ирана будут выдвинуты обвинения в создании ядерного оружия, средства доставки у него уже есть и все это может привести к опасной попытке решить вопрос ядерной программы Ирана военным путем со стороны Израиля, полагает Пухов.
За последние 20 лет Иран значительно нарастил свои как оборонительные, так и наступательные возможности, говорит главред портала Military Russia Дмитрий Корнев. Страна имеет богатый арсенал систем ПВО. Но с большой вероятностью Иран не сможет противостоять комбинированным ударам ВВС Израиля и США, если они последуют, допускает Корнев. Израиль и США качественно превосходят Иран и способны провести точечные операции по уничтожению иранской ядерной программы. Это реально и Израиль не раз уже проводил подобные операции, в частности в Ираке в 1980-е гг., напоминает военный эксперт.
Перспективы восстановления иранской ядерной сделки стали в конце 2022 г. крайне туманными и некие случайности могут стать последней каплей, которая приведет к смерти сделки не только де-факто, но и де-юре, а иранцы вернутся к форсированному развитию ядерной программы, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В таком случае возможно возвращение к вариантам силового решения иранской ядерной проблемы, полагает эксперт. Но атака на Иран зависит от того, насколько Израиль сможет положиться на США и их военную мощь, так как Тель-Авив сам находится в уязвимом военном положении. Кроме того, важно, насколько высоко США и Израиль оценивают оборонительные возможности Ирана, в том числе в сфере ПВО, считает Кортунов.
Информация о состоянии иранской ядерной программы действительно все чаще просачивается в прессу и создает негативный информационный фон вокруг Ирана, отмечает научный сотрудник Центра ближневосточных и африканских исследований ИМИ МГИМО Адлан Маргоев. Например, несколько недель назад утекла ошибочная оценка инспектора МАГАТЭ о необъявленной реконфигурации каскадов центрифуг по обогащению урана в комплексе в Фордо. Теперь заявили о 84%-ном уровне обогащения урана: для истерики, но не для взвешенной оценки этой информации достаточно, считает эксперт. Если представители Ирана и МАГАТЭ сумеют обсудить эти вопросы профессионально, прозрачно и в достаточном объеме, шансы для возобновления ядерного соглашения по Ирану будут выше нуля, полагает Маргоев. Если же технический диалог оборвется, есть риск того, что коалиция антииранских государств на площадке совета управляющих МАГАТЭ добьется повторного кризиса вокруг ядерной программы Ирана по образцу февраля 2006 г. Тогда МАГАТЭ направило иранское ядерное досье в Совбез ООН, а дальнейшие события привели к масштабным санкциям против Ирана, напоминает Маргоев.
Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди отрицает обогащение в стране урана изотопом уран-235 выше 60%. Целями материала Bloomberg он назвал «диффамацию» и «искажение фактов». По его словам, наличие отдельных небольших частиц урана с долей урана-235 выше 60% в процессе обогащения не означает обогащения до оружейного уровня. «Этот вопрос (появления отдельных частиц с высоким уровнем обогащения. – «Ведомости») имеет естественный характер в процессе обогащения. Но важен конечный продукт, и Исламская Республика Иран до сих пор не пыталась обогатить уран выше 60%», – подчеркнул Камальванди (цитата по IRNA).
Иранская ядерная сделка
Соглашение о всеобъемлющем плане действий по ядерной программе Ирана было подписано в 2015 г. Тегеран подписал его с шестеркой посредников – США, Россией, Китаем, Францией, Германией и Великобританией. Соглашение предусматривало ограничение иранской ядерной программы в обмен на отмену экономических санкций. США вышли из соглашения в мае 2018 г. по решению президента Дональда Трампа. Иран в ответ начал постепенно возобновлять обогащение урана сверх разрешенного уровня в 5%.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил журналистам во время визита в Анкару 20 февраля, что ознакомился с соответствующей информацией и находится в тесном контакте с МАГАТЭ и европейскими странами. Он не стал давать четких оценок информации Bloomberg.
В конце октября 2022 г. американский спецпредставитель Роберт Мэлли заявил об утрате Вашингтоном интереса к иранской ядерной сделке – плану, который обеспечивал контроль за иранской ядерной программой в обмен на снятие санкций. В конце декабря 2022 г. о том, что сделка «мертва», заявил президент США Джо Байден.
Иран объявлял об обогащении урана до уровня в 60% в ноябре 2022 г. в ответ на резолюцию МАГАТЭ с требованием расследования незадекларированных складов урана, напоминает главред Atominfo, эксперт в области ядерной энергетики Александр Уваров. После доведения обогащения до 60% увеличить его до 85–90% – чисто техническая проблема, которая может быть решена примерно за год. Тегеран под каждый новый уровень обогащения исправно подводит «мирное» техническое обоснование – обогащение до 20% нужно было для топлива на исследовательском реакторе, до 60% – для ядерных силовых установок для кораблей и подводных лодок, отмечает Уваров. Так что Иран публично упорно отстаивает невоенный характер своих исследований, подчеркивает эксперт. Для обогащения до 84%, о чем пишет Bloomberg, «мирное» обоснование представить труднее, поэтому Иран отрицает его преднамеренный характер, хотя такой уровень достигался для исследовательских реакторов во времена холодной войны. Уваров склонен согласиться с иранскими объяснениями, что речь может идти о ненамеренном результате в условиях, когда технологии обогащения еще не устоялись.