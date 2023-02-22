Госдума и Совфед единогласно поддержали приостановку участия в СНВ-III

Госдума и Совфед единогласно поддержали приостановку участия в СНВ-IIIРоссия заинтересована в расширении договора с участием Франции и Великобритании
Сперва Госдума, а затем Совет Федерации (СФ) на своем внеочередном заседании единогласно одобрили президентский законопроект о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) с США. О решении приостановить последний российско-американский договор о контроле над вооружениями накануне в ходе послания Федеральному собранию объявил Владимир Путин. Сенаторы на внеплановом заседании заключили, что это решение вынужденное и связано с «коренным изменением обстоятельств», что закреплено в ст. 62 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.
Примечательно, что когда назначалось внеплановое заседание, сенаторы декларировали намерение рассмотреть поправки в Бюджетный и Налоговый кодекс, вступающие в силу 1 марта.
Приостановку СНВ-III СФ рассмотрел первым же вопросом. Представлявший законопроект вице-спикер верхней палаты парламента Константин Косачев заявил, что сенаторы рассматривают договор в третий раз. Впервые сенаторы единогласно ратифицировали соглашение в январе 2011 г., спустя 10 лет также единогласно продлили его. По словам Косачева, решение о продлении принималось осознанно, с расчетом «на то, что он [договор] и далее будет выполняться сторонами безукоризненно».
«Спустя два года мы в третий раз возвращаемся к этому вопросу, но уже с другой позицией. Означает ли это, что каким-то образом изменилась позиция РФ? Мой ответ – нет. Мы по-прежнему убеждены в том, что соглашение в том виде, в каком оно заключалось и соблюдалось сторонами на протяжении длительного времени, отвечает глобальным интересам безопасности и интересам РФ», – отметил вице-спикер СФ. При этом, по его словам, подходы США к исполнению СНВ-III изменились «на 180 градусов».
Косачев заявил, что «американцы с определенного момента перестали эти обязательства выполнять»: не выдавали визы российским инспекторам, отказывали в допуске на определенные объекты и запрещали полеты российских воздушных судов. На это же указал и глава комитета СФ по обороне Виктор Бондарев. Кроме того, американская сторона, по словам Косачева, стала «жульничать» с цифрами и пытаться вывести за пределы договора более 100 средств СНВ, «тем самым посягая на предусмотренный договором строгий баланс и по боеголовкам, и по носителям».
«В последний год США напрямую причислили РФ к своему противнику, своему врагу, объявили задачу военного поражения России и причинения России, гражданам РФ, значит всем нам, возможно больших страданий и потрясений. В этих условиях президент РФ однозначно констатирует, что изменившиеся условия и последовательное несоблюдение США своих обязательств по соглашению являются коренным изменением обстоятельств», – заявил Косачев, добавив, что целью Вашингтона является нанесение «стратегического поражения» Москве.
Член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова решила выяснить у докладчика, не означает ли приостановка участия в СНВ-III изменение статуса регулируемого договором российского ядерного оружия с оборонительного на наступательный. Косачев на это ответил, что статус российских стратегических сил и ядерного оружия «никоим образом не меняется», поскольку он определен в доктринальных документах. По его словам, решение о приостановке участия в СНВ-III «означает готовность российской стороны соблюдать все ограничения, которые в нем предусмотрены, соблюдать, если хотите, на добровольной основе».
Это, заметил вице-спикер палаты, следует и из заявления МИД России, поясняющего ситуацию. «Такая формула теоретически оставляет возможность для возврата в режим соблюдения договора», – уточнил Косачев. Для этого, по его словам, «нужно прояснить намерения двух других ядерных держав, которые входят в Североатлантический альянс, – Франции и Великобритании. Мы знаем, что в последнее время НАТО именует себя ядерным блоком, проводит некоторые совместные ядерные операции».
«Лично я считаю, что вряд ли США сочтут для себя необходимым или возможным подтверждать эти свои обязательства. Не ради этого они в свое время выходили из целого комплекса разоруженческих соглашений. <...> Без внесения ясности в алгоритм действий Франции и Великобритании, с моей точки зрения, возобновление нашего полномасштабного участия в этом договоре просто-напросто невозможно и не отвечает национальным интересам РФ», – заключил Косачев.
Присутствовавший на заседании СФ замглавы МИД России Сергей Рябков также заявил о «глубоко враждебном курсе», проводимом Вашингтоном в отношении РФ, и планах США нанести России «стратегическое поражение». В частности, он напомнил об ударах по объектам дальней авиации в Рязанской и Саратовской областях, нанесенных 5 декабря 2022 г. По мнению высокопоставленного дипломата, «произошло это только и исключительно по причине всеобъемлющей поддержки со стороны США, возможно, других натовских союзников».
«Коренное изменение обстоятельств – это прежде всего не только и не столько нарушение американцами самого духа договора, сколько их линия на противостояние с нами. В этих условиях вести дела как раньше, как обычно в ключевой, важнейшей сфере контроля над вооружениями, тоже не получается», – заявил Рябков.
Первый замглавы комитета СФ по международным делам, а в прошлом – многолетний посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк заявил, что если целью США является нанесение РФ стратегического поражения: «Возникает вопрос – механизмы договора, если они остаются, они будут служить укреплению доверия или достижению цели, которую поставили США?» По его мнению, «в таких условиях политический договор рискует стать противоположностью своим первоначальным целям».
«Проект закона, который мы рассматриваем, предусматривает возможность возобновления действия договора. Это сигнал Западу – если у них хватит мудрости задуматься, мы будем готовы вернуться к работе в этом соглашении», – заявил Кисляк. Впрочем, тут же добавил, что «сомнения в мудрости Запада» у него «довольно сильные».
СФ одобрил президентский закон 157 голосами – именно столько сенаторов присутствовало на заседании.