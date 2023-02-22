Госдума и Совфед единогласно поддержали приостановку участия в СНВ-III

«Спустя два года мы в третий раз возвращаемся к этому вопросу, но уже с другой позицией. Означает ли это, что каким-то образом изменилась позиция РФ? Мой ответ – нет. Мы по-прежнему убеждены в том, что соглашение в том виде, в каком оно заключалось и соблюдалось сторонами на протяжении длительного времени, отвечает глобальным интересам безопасности и интересам РФ», – отметил вице-спикер СФ. При этом, по его словам, подходы США к исполнению СНВ-III изменились «на 180 градусов».