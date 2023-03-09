В Госдуме разработали новую антитеррористическую статью

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов поддерживает законопроект Хинштейна и Пискарева, так как в последние годы, по его оценке, степень ответственности за контртеррористические мероприятия «упала до уровня ниже плинтуса». «Во всех субъектах и муниципальных образованиях должны работать антитеррористические комиссии, которые обязаны рассматривать соответствующие вопросы. Но в последнее время я о работе таких комиссий что-то не слышал, хотя в каждом субъекте ее возглавляет губернатор», – сказал Михайлов «Ведомостям». По его мнению, ответственность за нарушение требований антитеррористической защищенности «должна быть возложена на всех лиц, которые прямо или косвенно имеют отношение к объектам стратегического значения и критической инфраструктуры». «Вопрос только в том, как суды будут определять степень вины», – заключил офицер.