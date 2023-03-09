В Госдуме разработали новую антитеррористическую статью

В Госдуме разработали новую антитеррористическую статьюДепутаты рассчитывают на профилактическое значение поправок в Уголовный кодекс
Председатели комитетов Госдумы по информполитике и безопасности Александр Хинштейн и Василий Пискарев (оба представляют «Единую Россию») вместе с коллегами по нижней палате парламента разработали поправки в Уголовный кодекс РФ (УК) о нарушении требований к антитеррористической защищенности объектов. Они предлагают ввести в уголовное законодательство новый состав преступления, который, по их мнению, «будет иметь серьезное профилактическое значение и позволит предотвратить новые трагедии». Поправки в ближайшее время будут внесены в Госдуму. Хинштейн утверждает, что их уже поддержали правительство России и Верховный суд.
«В случае, если нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или причинение крупного ущерба (от 1 млн руб.), наказание составит до 3 лет лишения свободы. То же деяние, приведшее к смерти человека, будет караться уже суровее: до 5 лет. В случае смерти двух и более лиц – до 7 лет лишения свободы», – написал депутат в своем Telegram-канале. Он уточнил, что «в сегодняшних условиях проблема антитеррористической защищенности объектов получает особое значение». «Необходимо, чтобы все должностные лица осознавали степень своей ответственности», – добавил он. Хинштейн отказался от комментариев «Ведомостям», Пискарев не ответил на звонки.
Поправки разработаны спустя несколько дней после громкой диверсии в Брянской области, ответственность за которую взял на себя так называемый «Русский добровольческий корпус». 2 марта группа вооруженных людей пересекла границу и напала на село Любечане Климовского района. Диверсанты обстреляли движущийся автомобиль, в результате чего погибли два человека. Находившийся в машине 10-летний мальчик получил ранение. Ребенка прооперировали и отвезли в Брянск, сейчас его жизни ничто не угрожает. Также было совершено нападение на село Сушаны, где после атаки беспилотника загорелся жилой дом. Вечером в Сушанах на мине подорвался автомобиль Росгвардии, в результате чего четверо силовиков получили ранения.
Вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты были «выдавлены» обратно на Украину, где по ним был нанесен артиллерийский удар. Президент России Владимир Путин назвал вылазку украинских диверсантов в Брянскую область терактом, а на следующий день обсудил с постоянными членами Совета безопасности меры антитеррористической защищенности объектов в ведении правоохранительных органов. «У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос – о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов», – заявил глава государства. С докладом на заседании выступил глава МВД России Владимир Колокольцев.
Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов поддерживает законопроект Хинштейна и Пискарева, так как в последние годы, по его оценке, степень ответственности за контртеррористические мероприятия «упала до уровня ниже плинтуса». «Во всех субъектах и муниципальных образованиях должны работать антитеррористические комиссии, которые обязаны рассматривать соответствующие вопросы. Но в последнее время я о работе таких комиссий что-то не слышал, хотя в каждом субъекте ее возглавляет губернатор», – сказал Михайлов «Ведомостям». По его мнению, ответственность за нарушение требований антитеррористической защищенности «должна быть возложена на всех лиц, которые прямо или косвенно имеют отношение к объектам стратегического значения и критической инфраструктуры». «Вопрос только в том, как суды будут определять степень вины», – заключил офицер.
Антитеррористическая безопасность объектов уже защищается действующей редакцией УК, считает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Например, ст. 293 УК РФ (халатность) вполне применима к указанным правоотношениям. Вопрос ее дополнения квалифицирующими признаками и соответствующей санкции», – сказал он «Ведомостям».