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Политика

Путин поставил ФСБ задачи с учетом новых угроз

Президент намерен усилить российскую контрразведку
Яна Суринская
kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 28 февраля поставил перед ФСБ задачи по укреплению национальной безопасности и усилению контрразведки с учетом боевого опыта, накопленного за прошлый год. Глава государства заявил на расширенной коллегии спецслужбы о росте числа преступлений террористического характера на территории РФ, в том числе в связи с устремлениями Запада «реанимировать ячейки экстремистов и террористов, своих так называемых старых друзей на нашей территории». Выступление главы ФСБ Александра Бортникова прошло в закрытом режиме.

Под особым контролем, по словам президента, у пограничных служб на ближайшее время должен быть заслон на пути диверсионных групп на территорию РФ через границу с Украиной, а также пресечение незаконного провоза оружия и боеприпасов.

«Предстоит уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Надо укреплять их оперативный и кадровый потенциал, оснащать самой современной техникой», – заявил Путин. Кроме того, необходимо более четко наладить систему пропуска через границу беженцев, военной техники и гуманитарных грузов, сказал он.

В приоритете у ФСБ останется также выявление в интернете и социальных сетях тех, кто использует их для пропаганды идеологии терроризма и экстремизма. Наиболее уязвимая, по словам президента, категория среди российских граждан – молодежь. Путин подчеркнул важность развития региональных сегментов общегосударственной системы противодействия терроризму, в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные – попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», – добавил президент.

Полученный опыт в ходе специальной военной операции Путин предложил использовать для укрепления безопасности страны. Он уверен, что ФСБ, как и Вооруженные силы РФ, за прошедший год накопили бесценный боевой опыт, который необходимо использовать для укрепления нацбезопасности, а также для защиты прав и свобод россиян.

Президент с сожалением отметил потери среди сотрудников спецслужбы и обратился к руководству ФСБ с наставлением «сделать все» для дополнительной поддержки семей погибших в боевых действиях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных