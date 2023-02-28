Путин поставил ФСБ задачи с учетом новых угроз

Президент РФ Владимир Путин 28 февраля поставил перед ФСБ задачи по укреплению национальной безопасности и усилению контрразведки с учетом боевого опыта, накопленного за прошлый год. Глава государства заявил на расширенной коллегии спецслужбы о росте числа преступлений террористического характера на территории РФ, в том числе в связи с устремлениями Запада «реанимировать ячейки экстремистов и террористов, своих так называемых старых друзей на нашей территории». Выступление главы ФСБ Александра Бортникова прошло в закрытом режиме.