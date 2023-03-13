Иран заявил о подписании контракта на покупку истребителей у России

Покупка российских истребителей Су-35 «технически одобрена Ираном», сообщило 11 марта иранское информагентство ИРНА со ссылкой на постоянное представительство страны при ООН. В заявлении постпредства говорится, что Иран обратился к ряду стран с просьбой изучить возможность продажи Ирану истребителей и Россия объявила, что готова их продать. По мнению постпредства, после октября 2020 г. в соответствии с соглашением о ядерной сделке (СВПД) оружейное эмбарго в отношении Тегерана не действует и Иран «наконец согласился их [Су-35] приобрести». Количество машин и сроки их поставки являются секретными, говорится в сообщении.