Иран заявил о подписании контракта на покупку истребителей у России

Иран заявил о подписании контракта на покупку истребителей у РоссииПоследний раз современные истребители поступали в ВВС страны 30 лет назад
Покупка российских истребителей Су-35 «технически одобрена Ираном», сообщило 11 марта иранское информагентство ИРНА со ссылкой на постоянное представительство страны при ООН. В заявлении постпредства говорится, что Иран обратился к ряду стран с просьбой изучить возможность продажи Ирану истребителей и Россия объявила, что готова их продать. По мнению постпредства, после октября 2020 г. в соответствии с соглашением о ядерной сделке (СВПД) оружейное эмбарго в отношении Тегерана не действует и Иран «наконец согласился их [Су-35] приобрести». Количество машин и сроки их поставки являются секретными, говорится в сообщении.
22 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял в ответ на вопрос о поставке Су-35 в Иран, что Кремль не комментирует вопросы военно-технического сотрудничества. Представитель Рособоронэкспорта отказался от комментариев по вопросу о том, подписан ли контракт с Ираном.