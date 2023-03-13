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Иран заявил о подписании контракта на покупку истребителей у России

Последний раз современные истребители поступали в ВВС страны 30 лет назад
Алексей Никольский
Су-35 – современный истребитель, который станет очень ценным приобретением для ВВС Ирана / Сергей Портер / Ведомости

Покупка российских истребителей Су-35 «технически одобрена Ираном», сообщило 11 марта иранское информагентство ИРНА со ссылкой на постоянное представительство страны при ООН. В заявлении постпредства говорится, что Иран обратился к ряду стран с просьбой изучить возможность продажи Ирану истребителей и Россия объявила, что готова их продать. По мнению постпредства, после октября 2020 г. в соответствии с соглашением о ядерной сделке (СВПД) оружейное эмбарго в отношении Тегерана не действует и Иран «наконец согласился их [Су-35] приобрести». Количество машин и сроки их поставки являются секретными, говорится в сообщении.

22 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял в ответ на вопрос о поставке Су-35 в Иран, что Кремль не комментирует вопросы военно-технического сотрудничества. Представитель Рособоронэкспорта отказался от комментариев по вопросу о том, подписан ли контракт с Ираном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных