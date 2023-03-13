Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Самые массовые протесты в истории Израиля не поколебали правительство Нетаньяху

Оно не отказывается от реформы судебной системы, вызвавшей массовое недовольство
Глеб Мишутин
Nir Elias / Reuters

В Израиле 11 марта по всей стране прошли крупнейшие за историю протесты, вызванные решением правительства Биньямина Нетаньяху реформировать судебную систему. Как сообщает газета Haaretz со ссылкой на организаторов демонстраций, всего в акции приняло участие почти 500 000 человек (при населении около 9,5 млн человек). По оценкам же правоохранительных органов, на протесты вышло 50 000 человек в Хайфе, 9000 – в Ранаане и 8000 – в южноизраильском городе Беэр-Шева, считающемся оплотом правящей партии «Ликуд». В израильской столице Тель-Авиве на улицу вышло около 250 000 человек.

Протесты против судебной реформы, которую разработала правящая коалиция правых партий во главе с «Ликудом» и Нетаньяху, в Израиле продолжаются уже десятую неделю. По замыслу авторов реформы, пишет Times of Israel, правительство должно получить полный контроль над назначением судей в Верховный суд, а сам он лишится права пересматривать основные законы страны. Все это, отмечает израильское издание, является частью стратегии правящей коалиции по урезанию возможностей судебной власти и сосредоточению реальных полномочий в руках правительства. По словам Нетаньяху, реформа призвана сбалансировать ветви власти. В то же время его оппоненты упрекают премьера в покушении на демократические основы государства.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных