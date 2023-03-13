Самые массовые протесты в истории Израиля не поколебали правительство Нетаньяху

Протесты против судебной реформы, которую разработала правящая коалиция правых партий во главе с «Ликудом» и Нетаньяху, в Израиле продолжаются уже десятую неделю. По замыслу авторов реформы, пишет Times of Israel, правительство должно получить полный контроль над назначением судей в Верховный суд, а сам он лишится права пересматривать основные законы страны. Все это, отмечает израильское издание, является частью стратегии правящей коалиции по урезанию возможностей судебной власти и сосредоточению реальных полномочий в руках правительства. По словам Нетаньяху, реформа призвана сбалансировать ветви власти. В то же время его оппоненты упрекают премьера в покушении на демократические основы государства.