Самые массовые протесты в истории Израиля не поколебали правительство Нетаньяху

Самые массовые протесты в истории Израиля не поколебали правительство НетаньяхуОно не отказывается от реформы судебной системы, вызвавшей массовое недовольство
В Израиле 11 марта по всей стране прошли крупнейшие за историю протесты, вызванные решением правительства Биньямина Нетаньяху реформировать судебную систему. Как сообщает газета Haaretz со ссылкой на организаторов демонстраций, всего в акции приняло участие почти 500 000 человек (при населении около 9,5 млн человек). По оценкам же правоохранительных органов, на протесты вышло 50 000 человек в Хайфе, 9000 – в Ранаане и 8000 – в южноизраильском городе Беэр-Шева, считающемся оплотом правящей партии «Ликуд». В израильской столице Тель-Авиве на улицу вышло около 250 000 человек.
Протесты против судебной реформы, которую разработала правящая коалиция правых партий во главе с «Ликудом» и Нетаньяху, в Израиле продолжаются уже десятую неделю. По замыслу авторов реформы, пишет Times of Israel, правительство должно получить полный контроль над назначением судей в Верховный суд, а сам он лишится права пересматривать основные законы страны. Все это, отмечает израильское издание, является частью стратегии правящей коалиции по урезанию возможностей судебной власти и сосредоточению реальных полномочий в руках правительства. По словам Нетаньяху, реформа призвана сбалансировать ветви власти. В то же время его оппоненты упрекают премьера в покушении на демократические основы государства.