Путин назвал чушью доводы западной прессы о подрыве «Северных потоков»В остановке газопроводов заинтересованы США, подчеркнул президент
Сообщения западной прессы о том, что к подрыву «Северных потоков» причастна некая украинская группировка, являются чушью, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Уверен, что это полная чушь. Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддерживаемые всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями», – рассказал президент.
По его словам, теоретически в остановке работы газопроводов заинтересованы США, которые хотят поставлять свой сжиженный природный газ (СПГ) на европейский рынок, даже «если он намного, на 25-30% дороже, чем российский».
7 марта газета The New York Times сообщила о появлении новых разведанных США, в которых утверждается, что взрыв на трубопроводах «Северный поток» совершила некая проукраинская группировка. По словам источников газеты среди американских чиновников, к инциденту могут быть причастны граждане России и Украины, но не Великобритании и США. Источники газеты подчеркнули, что у Вашингтона нет доказательств причастности к подрывам президента Украины Владимира Зеленского и его подчиненных.
В тот же день газета Die Zeit со ссылкой на немецкое следствие сообщила, что было установлено судно, вероятно причастное к подрыву. По данным газеты, оно было арендовано в Польше у фирмы, которой владеют два гражданина Украины. В диверсии участвовало шесть человек, арендовавших яхту по поддельным документам.
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.
8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной. В Кремле заявили о нежелании Запада прозрачно расследовать дело о «Северных потоках».
В конце декабря прошлого года на пресс-конференции Путин заявил, что в подрыве виновны те, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через территорию Украины. По его словам, российская сторона смогла осмотреть места взрывов только один раз и полноценного расследования по данному происшествию нет.