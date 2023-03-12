WSJ: расследование диверсий на «СП» может повлиять на исход исков к «Газпрому»
Ответ на вопрос о том, кто причастен к организации взрывов на газопроводах «Северный поток», может повлиять на исход многомиллиардных судебных исков европейских энергетических компаний к «Газпрому». Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов в области права, бывших чиновников и консультантов по энергетике.
Иски против российской компании подали ранее немецкие компании Uniper и RWE, а также французская Engie. Компании заявляли, как пишет WSJ, что отсутствие поставок газа по контрактам с лета прошлого года – еще до сентябрьских подрыров – нанесло им значительный ущерб, из-за чего они были вынуждены покупать более дорогой газ. Вице-председатель энергетической консалтинговой фирмы Эд Крукс говорит, что замещение российского газа во второй половине 2022 г. обошлось европейским покупателям в $40 млрд.
«Разрушение «Северного потока», вероятно, будет иметь большое значение в арбитражных делах по поводу поставок российского газа в Европу в прошлом году», — сказал газете Крукс.
«Газпром» приостановил поставки газа через «Северный поток» до диверсии, и пока неясно, будут ли стороны использовать в своих аргументах взрывы на трубопроводах, отмечает WJS. Однако собеседники издания заявили, что случившееся потенциально поможет поддержать позицию «Газпрома», особенно если будет доказано, что за этим стоит проукраинская группировка.
«В целом, если выяснится, что какая-либо третья сторона — государственная или негосударственная — несет ответственность за саботаж, это, по-видимому, подтверждает заявление «Газпрома» о том, что они не могут больше поставлять газ, если акт саботажа вышел из-под их контроля», — сказал эксперт Кембриджского университета в области международного права и инвестиционного арбитража Фабиан Эйхбергер.
Немецкая энергетическая компания Uniper сообщила о подаче в суд на «Газпром» 30 ноября. Разбирательство в отношении российской компании было инициировано из-за недопоставки газа с июня. В компании потребовали от «Газпрома» возместить понесенные убытки, заявив, что речь идет о сумме 11,6 млрд евро, которая, как ожидают в Uniper, продолжит расти до конца 2024 г. В пресс-службе «Газпрома» подтвердили начало судебного разбирательства, но обвинения Uniper в нарушении условий контракта отвергли.
В декабре след за Uniper возместить убытки из-за отсутствия поставок газа потребовала немецкая энергокомпания RWE. У обеих компаний, которые подали иски к «Газпрому», были контракты с российской компанией на поставки газа. Однако с сентября «Газпром» прекратил подачу энергоносителя в Европу. Такое решение было принято 31 августа из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». Позже на «Северных потоках» произошли диверсии, в связи с чем эксплуатация газопроводов не осуществляется. Прокачка газа по одной из ниток «Северного потока — 2», которая уцелела после подрывов, невозможна из-за отсутствия соответствующего решения властей ФРГ.
7 марта газета The New York Times сообщила о появлении новых разведанных США, в которых говорится о причастности некой проукраинской группировки к диверсиям на «Северных потоках». Источники газеты среди американских чиновников уточнили, что у Вашингтона нет доказательств причастности к подрывам трубопроводов президента Украины Владимира Зеленского и его подчиненных. В деле также не обнаружен «российский след».
Позже в тот же день немецкая газета Zeit со ссылкой на следствие Германии заявила, что к диверсии может быть причастно украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки. В Кремле назвали публикации «скоординированным вбросом» и усомнились в причастности проукраинских сил к подрыву «Северных потоков».
До этого журналист Сеймур Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной. В Кремле заявили о нежелании Запада прозрачно расследовать дело о «Северных потоках».