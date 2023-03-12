WSJ: расследование диверсий на «СП» может повлиять на исход исков к «Газпрому»

В декабре след за Uniper возместить убытки из-за отсутствия поставок газа потребовала немецкая энергокомпания RWE. У обеих компаний, которые подали иски к «Газпрому», были контракты с российской компанией на поставки газа. Однако с сентября «Газпром» прекратил подачу энергоносителя в Европу. Такое решение было принято 31 августа из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». Позже на «Северных потоках» произошли диверсии, в связи с чем эксплуатация газопроводов не осуществляется. Прокачка газа по одной из ниток «Северного потока — 2», которая уцелела после подрывов, невозможна из-за отсутствия соответствующего решения властей ФРГ.