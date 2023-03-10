Лавров пообещал ответ России в случае блокировки расследования по «Северным потокам»

7 марта газета The New York Times сообщила о появлении новых разведанных США, в которых говорится о причастности некой «проукраинской группировки» к диверсиям на «Северных потоках». Источники газеты среди американских чиновников уточнили, что у Вашингтона нет доказательств причастности к подрывам трубопроводов президента Украины Владимира Зеленского и его подчиненных. В деле также не обнаружен «российский след». Позже в тот же день немецкая газета Zeit со ссылкой на следствие Германии заявила, что к диверсии может быть причастно украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки.