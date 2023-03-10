Лавров пообещал ответ России в случае блокировки расследования по «Северным потокам»
Россия ответит Западу, если тот заблокирует всестороннее расследование подрыва газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире «Первого канала».
«Я не хочу никому грозить, никому угрожать и не хочу ни на что намекать, но я просто знаю, что это грубейшая террористическая атака не останется нерасследованной, и если будет заблокировано объективное, беспристрастное расследование, которое будет транспарентно... конечно, мы будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку», – приводит его слова ТАСС.
Россия заинтересована в международном расследовании, подчеркнул Лавров, напомнив, что Россия внесла в Совбез ООН резолюцию о необходимости международного расследования диверсий. По оценке министра, руководство западных стран «растеряно» после публикации американского журналиста Сеймура Херша о причастности США к диверсии. Новые же статьи в западной прессе о некоей проукраинской группировке, устроившей подрыв, Лавров назвал «детским лепетом».
Инцидент на «Северных потоках» произошел в ночь на 26 сентября 2022 г. В обоих трубопроводах упало давление. Две обнаруженные впоследствии утечки находились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Швеции, еще две — в ИЭЗ Дании. Изначально Германия, Швеция и Дания договорились провести совместное расследование, однако позже от этой идеи отказались. В октябре 2022 г. Швеция сообщила о завершении расследования, заявив об «усилении подозрений в грубом саботаже», однако ответственные за произошедшее так и не были названы.
8 февраля Херш опубликовал расследование инцидента на «Северных потоках», в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. В Белом доме и Еврокомиссии эту информацию назвали недостоверной. В Кремле заявили о нежелании Запада прозрачно расследовать дело о «Северных потоках».
7 марта газета The New York Times сообщила о появлении новых разведанных США, в которых говорится о причастности некой «проукраинской группировки» к диверсиям на «Северных потоках». Источники газеты среди американских чиновников уточнили, что у Вашингтона нет доказательств причастности к подрывам трубопроводов президента Украины Владимира Зеленского и его подчиненных. В деле также не обнаружен «российский след». Позже в тот же день немецкая газета Zeit со ссылкой на следствие Германии заявила, что к диверсии может быть причастно украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки.
В Кремле назвали публикации «скоординированным вбросом» и усомнились в причастности проукраинских сил к подрыву «Северных потоков». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Запад ответить на запросы России о диверсии, а не допускать утечки в информационное поле.