В Германии заявили о причастности украинского судна к подрыву «Северных потоков»
Немецкое следствие установило украинское судно, которое может быть причастно к подрыву «Северных потоков», сообщила газета Zeit.
Судно было арендовано в Польше, а владеющая им фирма принадлежит двум украинцам, которые и сдали его в аренду, пишет газета. По версии следствия, в самой операции принимали участие шесть человек, национальность которых не указывается: капитан, два водолаза, два их помощника, а также врач. Уточняется, что они использовали поддельные документы для аренды лодки. На самом судне были обнаружены следы взрывчатки.
О причастности проукраинской группировки одна из западных спецслужб сообщила европейским партнерам еще осенью 2022 г., после чего появились новые данные разведки, которые указывают на причастность группировки к инциденту, сообщает Zeit.
Ранее в представительстве канцлера Германии Олафа Шольца сообщили, что Дания, Швеция и Германия проинформировали Совет Безопасности ООН о том, что расследования подрывов трубопроводов продолжаются и результатов по ним до сих пор нет.
7 марта газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что разведданные США свидетельствуют о причастности проукраинской группировки к инцидентам на «Северных потоках». Источники подчеркнули, что у Вашингтона нет доказательств причастности к подрывам президента Украины Владимира Зеленского и украинских чиновников.
8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследования инцидента на трубопроводах, в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. США и ЕС назвали информацию Херша недостоверной, на что в Кремле заявили о нежелании западных стран прозрачно расследовать это дело.
В конце декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал заинтересованных в подрыве газопроводов «Северный поток». По его словам, тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через территорию Украины, и устроил взрывы на газопроводах. Тогда в ходе своего выступления президент также подчеркнул, что российская сторона смогла осмотреть места взрывов только один раз. Полноценного расследования по данному происшествию нет, заявил Путин. До этого Путин говорил, что к подрыву газопроводов причастны страны Запада.