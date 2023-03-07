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Политика

В Германии заявили о причастности украинского судна к подрыву «Северных потоков»

Ведомости

Немецкое следствие установило украинское судно, которое может быть причастно к подрыву «Северных потоков», сообщила газета Zeit.

Судно было арендовано в Польше, а владеющая им фирма принадлежит двум украинцам, которые и сдали его в аренду, пишет газета. По версии следствия, в самой операции принимали участие шесть человек, национальность которых не указывается: капитан, два водолаза, два их помощника, а также врач. Уточняется, что они использовали поддельные документы для аренды лодки. На самом судне были обнаружены следы взрывчатки.

О причастности проукраинской группировки одна из западных спецслужб сообщила европейским партнерам еще осенью 2022 г., после чего появились новые данные разведки, которые указывают на причастность группировки к инциденту, сообщает Zeit.

Ранее в представительстве канцлера Германии Олафа Шольца сообщили, что Дания, Швеция и Германия проинформировали Совет Безопасности ООН о том, что расследования подрывов трубопроводов продолжаются и результатов по ним до сих пор нет.

NYT: подрыв «Северных потоков» могла совершить проукраинская группировка

7 марта газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что разведданные США свидетельствуют о причастности проукраинской группировки к инцидентам на «Северных потоках». Источники подчеркнули, что у Вашингтона нет доказательств причастности к подрывам президента Украины Владимира Зеленского и украинских чиновников.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследования инцидента на трубопроводах, в котором обвинил в причастности к подрыву США и Норвегию. США и ЕС назвали информацию Херша недостоверной, на что в Кремле заявили о нежелании западных стран прозрачно расследовать это дело.

Ранее по теме: Захарова оценила нежелание посла ФРГ назвать виновных в подрыве «Северных потоков»

В конце декабря на пресс-конференции президент России Владимир Путин назвал заинтересованных в подрыве газопроводов «Северный поток». По его словам, тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через территорию Украины, и устроил взрывы на газопроводах. Тогда в ходе своего выступления президент также подчеркнул, что российская сторона смогла осмотреть места взрывов только один раз. Полноценного расследования по данному происшествию нет, заявил Путин. До этого Путин говорил, что к подрыву газопроводов причастны страны Запада.

Ранее по теме: Нарышкин указал на наличие косвенных сведений о причастности США к подрыву «Северных потоков»

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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