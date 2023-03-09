В Кремле усомнились в причастности проукраинских сил к подрыву «Северных потоков»

«Англосаксы, о которых мы говорили с самого начала, суетятся. У них явно много неловкостей из-за этого теракта в отношениях с немцами. Это очевидно. Что касается проукраинского "Доктора Зло", который это организовал, — с трудом в это верится, слишком уж это была сложная задача, которая была бы, наверно, по плечу только хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире», — сказал он.