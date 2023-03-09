В Кремле усомнились в причастности проукраинских сил к подрыву «Северных потоков»
В Кремле с трудом верят в то, что за подрывом «Северных потоков» стоят некие проукраинские силы, синхронный выход материалов в СМИ говорит о беспокойстве Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Англосаксы, о которых мы говорили с самого начала, суетятся. У них явно много неловкостей из-за этого теракта в отношениях с немцами. Это очевидно. Что касается проукраинского "Доктора Зло", который это организовал, — с трудом в это верится, слишком уж это была сложная задача, которая была бы, наверно, по плечу только хорошо обученной государственной специальной службе, коих не так много в нашем мире», — сказал он.
Песков подчеркнул, что Россия продолжает настаивать на прозрачном расследовании инцидента на газопроводах. Он добавил, что это нельзя «спускать на тормозах», и призвал установить исполнителей и заказчиков подрыва. Теракт против энергетической инфраструктуры Песков назвал «опасным прецедентом».
Комментируя отказ от версии о причастности к подрыву России, представитель Кремля заявил, что на Западе остаются «хоть какие-то зачатки разума». Песков обратил внимание, что сейчас важно не позволять отвлекать внимание с помощью гипотез о «проукраинском "Докторе Зло"».
7 марта газета The New York Times сообщила о появлении новых разведанных США, в которых говорится о причастности некой «проукраинской группировки» к диверсиям на «Северных потоках». Источники газеты среди американских чиновников уточнили, что у Вашингтона нет доказательств причастности к подрывам трубопроводов президента Украины Владимира Зеленского и его подчиненных. В деле также не обнаружен «российский след».
Позже в тот же день немецкая газета Zeit со ссылкой на следствие Германии сообщила, что к диверсии может быть причастно украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки.
Накануне, 8 марта, Песков назвал публикации о подрыве трубопроводов «скоординированным вбросом в СМИ». Ранее сегодня зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что сообщения являются «тупой американской пропагандой». Он также усомнился, что за терактом на газопроводах стоит «проукраинская группировка», не связанная ни с Западом, ни с Киевом.