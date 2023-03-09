Медведев назвал «тупой пропагандой» статьи в СМИ о подрывах «Северных потоков»
Публикации в западных газетах о взрывах на газопроводах «Северный поток» являются «тупой американской пропагандой», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Бывший президент России усомнился, что за терактом на газопроводах стоит «проукраинская группировка», не связанная ни с Западом, ни с Киевом. Изложенная же версия о том, что шесть представителей этой группировки могли подорвать трубопроводы, а потом «уйти в закат» незамеченными несмотря на корабли НАТО, по его оценке, больше походит на голливудский фильм.
«Третий день на наших глазах разворачивается очередная эпическая драма родом из Голливуда... Выходит так себе – актеры посредственные... и режиссер не уровня Квентина Тарантино... Тупая американская пропаганда», – написал он.
7 марта газета The New York Times сообщила о появлении новых разведанных США, в которых говорится о причастности некой «проукраинской группировки» к диверсиям на «Северных потоках». Источники газеты среди американских чиновников уточнили, что у Вашингтона нет доказательств причастности к подрывам трубопроводов президента Украины Владимира Зеленского и его подчиненных.
Позже в тот же день немецкая газета Zeit со ссылкой на следствие Германии заявила, что к диверсии может быть причастно украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки. По сообщению газеты, яхта была арендована в Польше, а владеющая им фирма принадлежит двум украинцам, которые сдали ее в аренду. Шесть человек, причастных к подрыву, использовали для аренды поддельные паспорта, уточнили в издании.
В Кремле эти сообщения назвали «скоординированным вбросом в СМИ». По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «авторы теракта хотят отвлечь внимание» от участия США в организации диверсии на трубопроводах.