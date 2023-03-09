Медведев назвал «тупой пропагандой» статьи в СМИ о подрывах «Северных потоков»

Позже в тот же день немецкая газета Zeit со ссылкой на следствие Германии заявила, что к диверсии может быть причастно украинское судно, на котором были обнаружены следы взрывчатки. По сообщению газеты, яхта была арендована в Польше, а владеющая им фирма принадлежит двум украинцам, которые сдали ее в аренду. Шесть человек, причастных к подрыву, использовали для аренды поддельные паспорта, уточнили в издании.