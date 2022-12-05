Немецкая RWE подала в суд на «Газпром»
Немецкая энергокомпания RWE вслед за Uniper потребовала от «Газпрома» возместить убытки из-за отсутствия поставок газа. Об этом сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на представителя компании.
Отмечается, что компания уже инициировала разбирательство в арбитражном суде. Таким образом RWE стала вторым концерном, который обратился к «Газпрому» с требованием возместить ущерб.
Немецкая энергетическая компания Uniper сообщила о подаче в суд на «Газпром» 30 ноября. Разбирательство в отношении российской компании было инициировано из-за недопоставки газа с июня, отметили в Uniper. В компании потребовали от «Газпрома» возместить понесенные убытки. Речь идет о сумме 11,6 млрд евро, которая, как ожидают в немецкой Uniper, продолжит расти до конца 2024 г.
В пресс-службе «Газпрома» при этом обвинения Uniper в нарушении условий контракта отвергли. Также в российской компании подтвердили начало судебного разбирательства.
У обеих компаний, которые подали иски к «Газпрому», были контракты с российской компанией на поставки газа. Однако с сентября «Газпром» прекратил подачу энергоносителя в Европу. Такое решение было принято 31 августа из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». Позже на «Северных потоках» произошли диверсии, в связи с чем эксплуатация газопроводов не осуществляется. Прокачка газа по одной из ниток «Северного потока — 2», которая уцелела после подрывов, невозможна из-за отсутствия соответствующего решения властей ФРГ.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность новых исков к «Газпрому», отметил, что компания будет отстаивать свои интересы всеми доступными средствами.
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