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Политика

Песков: Россия будет отстаивать свои интересы в случае новых исков к «Газпрому»

Ведомости

В случае новых исков к «Газпрому» за непоставки газа компания будет отстаивать свои интересы всеми доступными средствами. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, всеми доступными средствами, юридически-правовыми прежде всего, наша компания будет отстаивать свои интересы», — ответил Песков на вопрос журналистов о реакции Москвы на возможные иски к «Газпрому» из-за прецедента с Uniper.

Также представителя Кремля попросили прокомментировать публикации в СМИ об обсуждении странами ЕС потолка цен на нефть в размере $60 за баррель. Песков отказался давать оценку данным сообщениям и призвал дождаться официального решения.

Немецкая энергетическая компания Uniper сообщила о подаче в суд на «Газпром» 30 ноября. Разбирательство в отношении российской компании было инициировано из-за недопоставки газа с июня, отметили в Uniper. В компании потребовали от «Газпрома» возместить понесенные убытки. Речь идет о сумме 11,6 млрд евро, которая, как ожидают в немецкой Uniper, продолжит расти до конца 2024 г.

В пресс-службе «Газпрома» при этом отвергли обвинения Uniper в нарушении условий контракта. Также в российской компании подтвердили начало судебного разбирательства.

В начале ноября Uniper сообщила о чистом убытке в 40 млрд евро за девять месяцев 2022 г. из-за сокращения, а затем и полной остановки поставок газа из России. За аналогичный период 2021 г. Uniper получила убыток в 4,8 млрд евро.

По данным отчетности, энергокомпания заключила долгосрочные контракты на поставку около 37 млрд куб. м газа, из которых около 20 млрд куб. м приходилось на Россию. Контракты с Россией играли существенную роль в обеспечении газом Европы и особенно Германии, которая на 90% зависит от импортного газа, пояснила Uniper.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных