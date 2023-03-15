«Единая Россия» перезапускает сеть первичных отделений партии в городах

Секретари первичных отделений и их заместители работают агитаторами и отрабатывают 250 домов и квартир избирателей, которые прикреплены к «их» УИК. По словам источника «Ведомостей», количество агитаторов на один УИК должно зависеть от количества домовладений: до 250 домовладений – один начальник первичного отделения, до 500 квартир – руководитель и один его зам, до 750 квартир – один начальник и два заместителя, до 1000 квартир – один руководитель отделения и три заместителя и до 1250 квартир – один секретарь первичного отделения и четыре заместителя.