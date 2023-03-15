«Единая Россия» перезапускает сеть первичных отделений партии в городах

«Единая Россия» перезапускает сеть первичных отделений партии в городахПартия хочет за счет этого привлечь 10 млн новых сторонников
«Единая Россия» начала новый этап обновления своей базы к президентским выборам 2024 г., рассказали «Ведомостям» два источника в партии. В рамках проекта «Единый мобилизационный стандарт» партия планирует перезагрузить первичные отделения, чтобы приобрести новых сторонников на местах.
Как обновят первички
В этом году партия планирует перезагрузить все первичные отделения, расположенные в городах, говорит один из собеседников в партии. Там поменяются секретари, а каждой первичке будет поставлена задача: она должна привести 250 человек в базу потенциальных сторонников партии, которые голосуют на избирательном участке, закрепленном за первичкой. «Это даст нам 10 млн сторонников, учитывая 40 000 первичек в городах. В прошлом году уже перезагрузили 8000, осталось чуть более 30 000», – говорит собеседник «Ведомостей».
Кроме того, в регионах, где в этом году состоятся выборы, партия планирует проводить «кадровые конкурсы» для отбора секретарей первичных отделений. В прошлом году подобный конкурс, например, проходил в Удмуртии, о чем губернатор региона Александр Бречалов рассказывал на форуме для начальников первичек. «Ведомости» писали, что в Удмуртии и ряде других регионов проводился эксперимент по тестированию технологий для активизации сторонников партии к выборам.
Бречалов тогда же рассказывал, что в республике был организован конкурс общественно значимых проектов первичных отделений, на реализацию которых партия выдавала гранты. Собеседник «Ведомостей» в партии говорит, что такие конкурсы планируется проводить и в остальных предвыборных регионах.
Партия поставила задачу обновления мобилизационной базы к президентским выборам 2024 г., писали «Ведомости». Эта работа продолжается с 2021 г.: партийцы почистили базу сторонников – в какой-то момент в ней из 25 млн осталось лишь 9 млн, после чего они начали вновь ее заполнять.
Основная задача – чтобы у партии было 30 млн сторонников с 90% лояльностью к выборам 2024 г., говорят единороссы.
Один из собеседников отмечает, что секретарей первичек не только будут менять, но и повышать их эффективность за счет обучения. Среди других задач – рост доверия к партии на местном уровне, внедрение стандартной для всех субъектов Федерации системы контроля явки, создание информирования активистов через «Партийные клубы», а также системы кадрового резерва на уровне региональных отделений.
Как устроена партийная сеть
В декабре «Единая Россия» проводила семинар, посвященный выборам 2023 г., писали «Ведомости». На нем говорилось, что единороссы планируют бороться с «мертвыми отделениями», поскольку им нужно, чтобы работала система «одна первичка – один УИК».
Один из собеседников в партии рассказывает, что агитационная сеть «Единой России» выстроена так: за каждым первичным отделением партии закреплена участковая избирательная комиссия. Сейчас у партии более 89 000 первичных отделений, а УИКов в России – более 93 000. На один УИК в среднем приходится 1200 избирателей (всего в России на начало 2022 г. было 108 млн избирателей).
Секретари первичных отделений и их заместители работают агитаторами и отрабатывают 250 домов и квартир избирателей, которые прикреплены к «их» УИК. По словам источника «Ведомостей», количество агитаторов на один УИК должно зависеть от количества домовладений: до 250 домовладений – один начальник первичного отделения, до 500 квартир – руководитель и один его зам, до 750 квартир – один начальник и два заместителя, до 1000 квартир – один руководитель отделения и три заместителя и до 1250 квартир – один секретарь первичного отделения и четыре заместителя.
Вне выборов секретари первичек взаимодействуют с активистами партии и ищут новых, говорит источник в партии. В частности, проводят «Партийные клубы». Это новая форма активности, которую проводят на уровне местных и первичных отделений, отмечает он: «В формате чаепития проводят встречи с интересными людьми».
Во время избирательной кампании секретарь первичного отделения организует агитационную работу и является ответственным за работу с избирателями в границах УИК, закрепленного за данным первичным отделением, говорит собеседник «Ведомостей». Работа начальника первички с активистами фиксируется в мобильном приложении «Единой России». Секретарь и его заместители корректируют данные о сторонниках-активистах и добавляют новых, «отрабатывают касания» с избирателями, а также поручения в ходе агитационной кампании.
Для чего это нужно
Еще один собеседник в партии также говорит, что агитационная сеть обновляется к президентским выборам. Но она строится не только по территориальному признаку, когда первичка «должна привести на выборы своих сторонников с закрепленного за ней УИК».
Существует также работа с людьми по корпоративному признаку, говорит источник «Ведомостей»: «Кроме того, иногда продолжает работать и система 10 касаний, когда один член партии должен привести на выборы 10 своих знакомых». Он добавляет, что также формирование базы сторонников идет и за счет «приземления» партийных проектов в регионе: «В регионе, например, реализуют проект про благоустройство городской среды. И за счет него набирают сторонников, приглашая людей на открытие парков например».
Партии – это политические электоральные машины, которые должны выигрывать выборы, увеличивать базу своей поддержки, поэтому работа над обновлением мобилизационной инфраструктуры должна идти постоянно, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Не важно, к каким выборам это делается, – отмечает он. – Такая работа ведется постоянно, просто на выборах проверяется ее результат. Нельзя сказать, что на региональных выборах партия тренирует агитационно-мобилизационную сеть, скорее она ее достраивает. Понятно, что максимальную форму нужно иметь к наиболее важным выборам, т. е. к президентской кампании и выборам в Госдуму».