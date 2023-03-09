«Единая Россия» ожидает непростые избирательные кампании в восьми субъектах Федерации

К этим регионам будет особое внимание у «Единой России», говорит собеседник в партии. «Это не означает, что там партия может не получить большинство», – поясняет он. Но в этих регионах есть социально-экономические риски, сильные оппозиционные лидеры и другие факторы, которые сказываются на итогах выборов. В каждом регионе своя причина, по которой выборы для «Единой России» будут непростыми.