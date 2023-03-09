«Единая Россия» ожидает непростые избирательные кампании в восьми субъектах Федерации

«Единая Россия» ожидает непростые избирательные кампании в восьми субъектах ФедерацииПартии оценили свои шансы на успешное выступление на региональных парламентских выборах
Думские партии оценивают свои шансы на региональных парламентских выборах 2023 г. «Единая Россия», как рассказали «Ведомостям» два источника в партии, считает сложными кампании в восьми регионах, где будут выбирать заксобрания и гордумы: это Ярославская, Иркутская, Архангельская и Ульяновская области, а также Хакасия, Якутия, Калмыкия и Забайкалье. Еще один источник в партии подтверждает, что сложными единороссы считают Ярославскую и Иркутскую области, а также Хакасию.
К этим регионам будет особое внимание у «Единой России», говорит собеседник в партии. «Это не означает, что там партия может не получить большинство», – поясняет он. Но в этих регионах есть социально-экономические риски, сильные оппозиционные лидеры и другие факторы, которые сказываются на итогах выборов. В каждом регионе своя причина, по которой выборы для «Единой России» будут непростыми.