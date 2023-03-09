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«Единая Россия» ожидает непростые избирательные кампании в восьми субъектах Федерации

Партии оценили свои шансы на успешное выступление на региональных парламентских выборах
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Единороссы оценили регионы, в которых им будет не так-то легко победить / Евгений Разумный / Ведомости

Думские партии оценивают свои шансы на региональных парламентских выборах 2023 г. «Единая Россия», как рассказали «Ведомостям» два источника в партии, считает сложными кампании в восьми регионах, где будут выбирать заксобрания и гордумы: это Ярославская, Иркутская, Архангельская и Ульяновская области, а также Хакасия, Якутия, Калмыкия и Забайкалье. Еще один источник в партии подтверждает, что сложными единороссы считают Ярославскую и Иркутскую области, а также Хакасию.

К этим регионам будет особое внимание у «Единой России», говорит собеседник в партии. «Это не означает, что там партия может не получить большинство», – поясняет он. Но в этих регионах есть социально-экономические риски, сильные оппозиционные лидеры и другие факторы, которые сказываются на итогах выборов. В каждом регионе своя причина, по которой выборы для «Единой России» будут непростыми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных