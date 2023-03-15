В Госдуме предлагают установить систему оценки KPI депутатов, мэров и губернаторов через «Госуслуги»

«Но сейчас уже во многих крупных городах можно оценивать работу региональных властей через различные сервисы с системой обратной связи», – говорит он. У депутатов же оценка, скорее всего, совпадет с их рейтингами в межвыборный период, говорит Костин: «Все-таки есть выборы, на которых депутаты получают главную оценку избирателей – за них просто можно не проголосовать. Поэтому инициатива медийно-популистская, но вряд ли принесет какие-то дополнительные электоральные очки».