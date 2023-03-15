В Госдуме предлагают установить систему оценки KPI депутатов, мэров и губернаторов через «Госуслуги»Такой законопроект внесут в Госдуму «Новые люди» в среду, но эксперты считают инициативу «медийно-популистской»
Россиянам предложили дать возможность ежегодно оценивать депутатов всех уровней, мэров и губернаторов (для них существует правительственная система KPI) с помощью портала «Госуслуги». Такой законопроект («Ведомости» с ним ознакомились) в среду, 15 марта, планирует внести в Госдуму фракция «Новые люди». Депутаты предлагают внести поправки в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы, в закон об общих принципах организации публичной власти в субъектах и в закон о местном самоуправлении.
Из-за отсутствия механизма обратной связи падает влияние граждан на процесс принятия государственных и муниципальных решений, а также увеличивается социально-экономическая напряженность, говорится в пояснительной записке. «Новые люди» считают, что принятие законопроекта «позволит повысить эффективность управления на всех уровнях власти благодаря введению механизма ежегодного получения обратной связи от граждан».
Людям оставляют все меньше возможностей показывать свое отношение к власти, сказал «Ведомостям» руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев: «Одной из таких возможностей были прямые выборы мэра». Недавно их отменили «даже в Новосибирске», говорит он: «Без обратной связи система не может работать адекватно: многие чиновники на местах забывают, что их главный работодатель – народ».
Поэтому фракция предложила дать возможность оценивать работу мэров, губернаторов и депутатов через «Госуслуги», говорит он: «Выборы проходят раз в несколько лет, а интернет позволяет оценить эффективность управленцев в режиме реального времени. Мы предлагаем делать это раз в год, чтобы держать власть в тонусе».
По его мнению, такая система обратной связи поможет чиновникам оперативно корректировать свою работу и подходы. «Стабильно низкая оценка работы может стать причиной для отставки. На начальном этапе мы предлагаем достаточно простую шкалу оценок», – говорит депутат. Сегодня такого единого инструмента оценки просто нет, сказала зампред фракции Сардана Авксентьева.
Для партии, пытающейся работать с городским избирателем, который активно пользуется цифровыми сервисами и задается вопросами об эффективности чиновников, это разумное предложение, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
«Но сейчас уже во многих крупных городах можно оценивать работу региональных властей через различные сервисы с системой обратной связи», – говорит он. У депутатов же оценка, скорее всего, совпадет с их рейтингами в межвыборный период, говорит Костин: «Все-таки есть выборы, на которых депутаты получают главную оценку избирателей – за них просто можно не проголосовать. Поэтому инициатива медийно-популистская, но вряд ли принесет какие-то дополнительные электоральные очки».