Башар Асад приехал решить вопросы послевоенного урегулирования и восстановления страны

Башар Асад приехал решить вопросы послевоенного урегулирования и восстановления страныСирийский лидер в Москве обсудил с Владимиром Путиным ряд ключевых для его государства вопросов
Состоявшийся 15 марта рабочий визит Башара Асада в Москву стал первым с начала специальной военной операции России на Украине. Предыдущая российско-сирийская встреча на высшем уровне прошла в сентябре 2021 г. Во вступительной речи перед переговорами Владимир Путин заявил о существенных результатах совместной борьбы с международным терроризмом в Сирии, что «дает возможность стабилизировать социально-экономическую и внутриполитическую ситуацию». Президент России признал, что случившееся в начале февраля в северных провинциях страны землетрясение «конечно, усугубляет ситуацию». Он отметил помощь МЧС и Минобороны России в спасении пострадавших от стихийного бедствия.
Асад поблагодарил российского президента за помощь и раскритиковал позицию западных стран по конфликту на Украине. Он заверил, что Дамаск продолжает поддерживать российскую спецоперацию. «Наша позиция не исходит только из дружбы и преданности, которая есть между нами, наша позиция исходит из того, что мир действительно сейчас нуждается в стабилизации, иначе он приблизится к большому краху», – сказал сирийский президент.
Асад, как ранее анонсировали «Ведомости», прибыл в Москву вечером 14 марта на фоне обострившегося в Сирии энергетического кризиса, вызванного недостатком топлива и проблемами с его поставками из Ирана. Это дестабилизирует ситуацию и в макроэкономике страны. В начале февраля сирийский регулятор второй раз за два месяца девальвировал сирийский фунт, что стало очередным индикатором гиперинфляции, достигшей отметки 139% в 2022 г.
Перед встречей Асада и Путина пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что одной из тем станет «взаимодействие в ходе поствоенного восстановления Сирийской Арабской Республики». Кроме того, лидеры России и Сирии собирались обсуждать «продолжение сирийского урегулирования как такового, включая все аспекты». Тема сирийско-турецкого урегулирования, по словам Пескова, также стояла в повестке переговоров.
Асад на встрече с Путиным отметил, что «очень доволен результатами встречи разных наших министерств на протяжении прошедших трех дней». «Я их оцениваю как лучшие встречи, которые происходили за прошедшие годы. И я думаю, что результаты, которых обе стороны достигли на этот раз, помогут наши финансовые и экономические отношения реализовать на практике, а не просто как лозунги», – сказал сирийский президент. Асад выразил надежду, что его визит в Москву позволит «добиться настоящих результатов» и «откроет новый аспект в будущих отношениях между Сирией и Россией».
Параллельно визиту Асада в Москве встретились министры иностранных дел России Сергей Лавров и Сирии Фейсал Микдад, а также министры обороны двух стран Сергей Шойгу и Али Махмуд Аббас. Кроме того, 15–16 марта в российской столице проходит встреча заместителей министров иностранных дел Сирии, Турции, Ирана и России. 14 марта это подтвердил ТАСС замглавы МИД России Михаил Богданов. По данным турецкого телеканала Haber Turk со ссылкой на дипломатические источники, российскую сторону на встрече представит Богданов, турецкую – Бурак Акпачар, иранскую – Али Асгар, а сирийскую – Эймен Суман.
Встреча Асада и Путина происходит на фоне начавшегося турецко-сирийского урегулирования при посредничестве России: страны разорвали дипотношения в 2012 г., когда Турция поддержала вооруженную оппозицию, которой продолжает оказывать помощь. Итогом урегулирования отношений Анкары и Дамаска могут стать переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Сирии Башара Асада, а также восстановление дипотношений двух стран. Возможность встречи с Асадом в декабре 2022 г. допустил Эрдоган.
Процесс турецко-сирийского сближения при содействии России будет продолжаться – для Москвы сейчас крайне важно подталкивать Асада к дальнейшей нормализации отношений с Эрдоганом, отмечает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. По его словам, Россия не хочет потерять Турцию как своего экономического партнера в условиях украинского кризиса и международных санкций.
На фоне приближающихся президентских выборов в Турции Россия, пытаясь обеспечить Эрдогану дипломатический успех в случае примирения с Сирией, может дать ему дополнительный козырь для победы на выборах, говорит эксперт. Для Москвы это необходимо, так как приход к власти оппозиции может повредить российско-турецким отношениям, уверен Семенов. Кроме того, Москва на фоне надежд Дамаска на финансово-экономическую помощь в борьбе с тяжелой ситуацией в Сирии также хотела бы более активно участвовать в восстановлении страны и ищет для этого какие-то возможности, особенно после того, как российские компании и банки подпали под санкции, так что для них больше нет формальных преград на этом направлении, заключает эксперт.