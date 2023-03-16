Башар Асад приехал решить вопросы послевоенного урегулирования и восстановления страны

На фоне приближающихся президентских выборов в Турции Россия, пытаясь обеспечить Эрдогану дипломатический успех в случае примирения с Сирией, может дать ему дополнительный козырь для победы на выборах, говорит эксперт. Для Москвы это необходимо, так как приход к власти оппозиции может повредить российско-турецким отношениям, уверен Семенов. Кроме того, Москва на фоне надежд Дамаска на финансово-экономическую помощь в борьбе с тяжелой ситуацией в Сирии также хотела бы более активно участвовать в восстановлении страны и ищет для этого какие-то возможности, особенно после того, как российские компании и банки подпали под санкции, так что для них больше нет формальных преград на этом направлении, заключает эксперт.