Турция открывает дорогу Финляндии в НАТО

В отношениях между Финляндией и Турцией, в отличие от отношений последней со Швецией, практически нет дестабилизирующего курдского фактора, поясняет ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Волков. По его мнению, очевидно, что на Анкару надавил Вашингтон, чтобы прогресс произошел, по крайней мере, в отношении хотя бы одной желающей вступить в НАТО скандинавской страны и, что немаловажно, непосредственно граничащей с Россией. Волков связывает с американским влиянием и то, что финны в итоге де-факто уже не упорствуют в намерении непременно вступить в альянс вместе со шведами, а последние не спешат реагировать на неравномерность прогресса на этом треке.