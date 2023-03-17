Турция открывает дорогу Финляндии в НАТО

Турция открывает дорогу Финляндии в НАТОНо рассмотреть вступление в альянс Швеции Анкара еще не готова
Турция, блокировавшая с лета 2022 г. одобрение заявки Финляндии на присоединение к НАТО, готова провести голосование в парламенте по ее ратификации до всеобщих выборов в стране 14 мая 2023 г. Об этом 17 марта по итогам переговоров в Стамбуле с финским президентом Саули Ниинистё заявил турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган. В случае одобрения заявки турецким парламентом Хельсинки может вступить в альянс к лету текущего года – уже в конце марта по вопросу о ратификации должен проголосовать парламент еще одного члена альянса, не одобрившего заявку, – Венгрии. На данный момент заявку Финляндии одобрили 28 стран НАТО из 30.
Но голосовать за ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО в Анкаре не будут. Стокгольм, по мнению турецких властей, не выполнил требований о выдаче сторонников и членов Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической) и ограничении поддержки прокурдских формирований в Сирии. Также Анкара хотела выдачи сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Турция считает ответственным за попытку госпереворота в 2016 г.
«Мы решили запустить протокол о вступлении Финляндии в НАТО в нашем парламенте», — сказал 17 марта Эрдоган, сославшись на усилия Хельсинки по выполнению своих обещаний в рамках меморандума, подписанного в Мадриде в июне прошлого года (цитата по Daily Sabah).
Со своей стороны, Ниинистё приветствовал решение Турции. «Ранее мы поняли, что вы приняли решение, и его сегодняшнее подписание подтверждает, что турецкий парламент начнет работу с ратификацией членства Финляндии», — сказал он.
В то же время Ниинистё отметил, что у него «есть чувство, что заявка Финляндии в НАТО не является полной без Швеции» (цитата по Yle).
Кроме того, национальное собрание Венгрии 27 марта также проголосует по ратификации членства Финляндии в НАТО, сообщил вечером 17 марта представитель венгерского правительства Золтан Ковач в своем Twitter. Изначально примерной датой голосования был период с 6 по 9 марта, но затем голосование было перенесено, как заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, из-за распространения «вопиющей лжи» о Будапеште в Хельсинки и Стокгольме.
15 марта Эрдоган уже предположил, что Турция может вскоре ратифицировать заявку Финляндии на вступление в НАТО, что позволит стране присоединиться к военному альянсу отдельно от Швеции. «Мы внесем свой вклад. Мы сдержим свое обещание. Мы встретимся с президентом [Ниинистё] в пятницу и выполним данное нами обещание», – сказал он (цитата по АР).
В тот же день Ниинистё заявил журналистам, что находится «в тесном контакте» с президентом Турции, который за последние несколько дней «усилился». «Было известно, что, как только президент Эрдоган со своей стороны примет решение о ратификации членства Финляндии в НАТО, он пожелает встретиться и выполнить свое обещание напрямую от президента к президенту», – сказал Ниинистё (цитата по пресс-службе президента Финляндии).
НАТО по итогам саммита в Мадриде 29 июня 2022 г. объявило о решении пригласить войти в состав альянса Финляндию и Швецию. Это расширение НАТО ранее блокировалось Турцией, обвинившей эти две страны в поддержке курдских группировок и сторонников Гюлена. Швеция и Финляндия пообещали в специальном меморандуме не поддерживать РПК, курдские формирования YPG/YPD на севере Сирии и организацию Гюлена, но только РПК была названа в документе террористической.
3 ноября того же года Эрдоган пожаловался на то, что Швеция и Финляндия не выдали Турции ни одного курдского террориста. А 22 декабря Турция объявила, что требует только из Швеции выдачи 42 лиц, увеличив список на 9 человек. В начале января 2023 г. шведский постпред при ЕС Ларс Даниэльссон заявил, что переговоры с Турцией об одобрении заявки на вступление в НАТО зашли в тупик. А шведский премьер-министр Ульф Кристерссон объявил, что Стокгольм не пойдет на дальнейшие уступки Турции в отношении выдачи курдов и лиц, связанных с Гюленом.
На этом фоне в конце января 2023 г. министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что в Хельсинки допускают возможность дальнейшего рассмотрения заявки страны на вступление в НАТО без Швеции, хотя все же надеялись бы войти в альянс вместе.
20 января посол Швеции в Анкаре был вызван в турецкий МИД в связи с запланированной на 21 января в Стокгольме демонстрацией сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК). До этого, 11 января, сторонники РПК провели акцию с подвешенным у здания ратуши за ноги вниз головой манекеном, похожим на Эрдогана. А 21 января перед посольством Турции в Стокгольме лидер партии «Жесткий курс» Расмус Палудан провел акцию с публичным сожжением Корана.
Тогда Эрдоган резко раскритиковал власти Швеции, позволившие провести эту акцию, назвав инцидент оскорблением не только мусульман, но и «вообще всех людей, человеческих прав и свобод». «Вы продолжаете поддерживать террористов [Курдской рабочей партии] и ждете поддержки по вступлению в НАТО. Так не пойдет. Швеции больше не стоит ждать от нас этой поддержки», – сказал он 24 января.
Уже 30 января Эрдоган заявил, что Турция может принять разные решения по заявкам на вступление в НАТО Швеции и Финляндии, если последняя «не повторит ошибок» Стокгольма. 1 марта финские депутаты одобрили законопроект о присоединении страны к НАТО (поддержали 184 депутата из 200). 21 марта Кристерссон признал, что вероятность самостоятельного вступления Финляндии в НАТО «повысилась».
В отношениях между Финляндией и Турцией, в отличие от отношений последней со Швецией, практически нет дестабилизирующего курдского фактора, поясняет ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Волков. По его мнению, очевидно, что на Анкару надавил Вашингтон, чтобы прогресс произошел, по крайней мере, в отношении хотя бы одной желающей вступить в НАТО скандинавской страны и, что немаловажно, непосредственно граничащей с Россией. Волков связывает с американским влиянием и то, что финны в итоге де-факто уже не упорствуют в намерении непременно вступить в альянс вместе со шведами, а последние не спешат реагировать на неравномерность прогресса на этом треке.
Когда Швеция и Финляндия подписывали в июне 2022 г. меморандум с Турцией о курдах и последователях Гюлена, тот негатив, который был заложен по отношению к Стокгольму, Анкара распространила и на Хельсинки, говорит научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев. Теперь же, по его словам, негатив остался исключительно на шведской стороне, а турецкая имеет полное право сказать, что не имеет к Хельсинки претензий.
Шведы же, несмотря на стремление в НАТО, продолжают вести себя довольно провокационно, позволяя проводить акции последователей РПК, а также не выдавая большинство лиц, которых Анкара требует передать для суда, замечает Гаджиев.