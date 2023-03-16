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В Кремле выразили сожаление в связи с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО

Ведомости

Москва сожалеет в связи с решением властей Финляндии и Швеции вступить в НАТО, поскольку Россия не представляет угрозу этим странам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

На конференц-колле Пескова попросили прокомментировать слова президента Финляндии Саули Ниинистё, заявившего, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявит в пятницу на встрече с ним в Анкаре об одобрении заявки Хельсинки на членство в НАТО.

«Мы неоднократно выражали сожаления в связи с такой ориентацией на членство в альянсе Финляндии и Швеции. Мы неоднократно говорили, что Россия не представляет угрозу для этих стран никоим образом, ибо у нас нет никаких споров с этими странами, раз, и эти страны никогда не претендовали на то, чтобы стать анти-Россией», – заявил Песков.

У Турции же есть «своя линия» в связи с вступлением в НАТО новых членов, и есть «свои внутринатовские проблемы», решением которых она занимается.

Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. На данный момент только две страны блока НАТО — Венгрия и Турция — не ратифицировали протоколы о присоединении государств к альянсу. 1 марта парламент Финляндии поддержал законопроект о вступлении страны в НАТО.

Согласно подписанным в июне договоренностям, Стокгольм и Хельсинки обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Кроме того, Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, а Стокгольм отдельно заявил об ужесточении антитеррористического законодательства в стране.

Новый виток напряженности в отношениях Швеции и Турции вызвали несколько акций с сжиганием Корана. После того как 21 января датский политик Расмус Палудан сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме, Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО. В Финляндии допускали, что страна может присоединиться к альянсу без Швеции, но затем подчеркнули, что позиция Хельсинки по вступлению вместе с соседом не изменилась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных