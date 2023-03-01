Парламент Финляндии одобрил вступление в НАТО
Парламент Финляндии поддержал законопроект о вступлении страны в НАТО. Об этом сообщается на сайте парламента.
За принятие документа проголосовали 184 депутата из 200, против — 7 парламентариев. Также один представитель воздержался, а еще семеро отсутствовали, уточнила пресс-служба.
Кроме того, парламент отклонил проекты заявлений парламентария от Левого альянса Маркуса Мустаярви. Он предлагал уточнить, что Финляндия не станет размещать на своей территории ядерное оружие. Также, по мнению Мустаярви, военные базы НАТО не должны постоянно находиться в стране.
Швеция и Финляндия подали заявки на членство в НАТО одновременно 18 мая 2022 г. На данный момент только две страны блока НАТО — Венгрия и Турция — не ратифицировали протоколы о присоединении государств к альянсу. Парламент Финляндии проголосовал досрочно, чтобы закрыть вопрос до выборов, которые пройдут 2 апреля. После одобрения депутатами законопроект отправится на подпись президенту Финляндии Саули Ниинистё для утверждения.
Согласно подписанным в июне договоренностям, Стокгольм и Хельсинки обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Кроме того, Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, а Стокгольм отдельно заявил об ужесточении антитеррористического законодательства в стране.
Новый виток напряженности в отношениях Швеции и Турции вызвали несколько акций с сжиганием Корана. После того как 21 января датский политик Расмус Палудан сжег Коран около здания посольства Турции в Стокгольме, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО. В Финляндии допускали, что страна может присоединиться к альянсу без Швеции, но затем подчеркнули, что позиция Хельсинки по вступлению вместе с соседом не изменилась.
Накануне, 28 февраля, в ходе совместной конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом премьер-министр Финляндии Санна Марин указала на задержку ратификации заявок двух стран на вступление в НАТО. По ее словам, это «подрывает доверие к альянсу». Марин выразила надежду, что этот вопрос будет окончательно решен к саммиту НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле 2023 г.