Эрдоган призвал Швецию не ждать поддержки заявки на вступление в НАТО

«Эти грязные акции в Швеции, да еще и возле нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО? Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», – заявил он (цитата по ТАСС).