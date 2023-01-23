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Эрдоган призвал Швецию не ждать поддержки заявки на вступление в НАТО

Ведомости

Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Эти грязные акции в Швеции, да еще и возле нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО? Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», – заявил он (цитата по ТАСС).

Министерство иностранных дел Турции обвинило Швецию в нарушении принятых в июне 2022 г. обязательств по процессу вступления в НАТО. В опубликованном на сайте турецкого МИДа заявлении шведскую сторону резко критикуют за разрешение антитурецких акций – недавних действий скандинавских праворадикалов и курдских организаций: 21 января датский политик Расмус Палудан, лидер антиисламской партии «Жесткий курс», сжег Коран перед посольством Турции. А шведские власти, в свою очередь, санкционировали и проведение курдской демонстрации.

Договоренности о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО были подписаны в июне 2022 г. Согласно им Стокгольм и Хельсинки обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Кроме того, Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, а Стокгольм отдельно заявил об ужесточении антитеррористического законодательства в стране.

Ранее по теме: Анкара обвинила Стокгольм в невыполнении обязательств для вступления в НАТО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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