Эрдоган призвал Швецию не ждать поддержки заявки на вступление в НАТО
Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«Эти грязные акции в Швеции, да еще и возле нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО? Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки», – заявил он (цитата по ТАСС).
Министерство иностранных дел Турции обвинило Швецию в нарушении принятых в июне 2022 г. обязательств по процессу вступления в НАТО. В опубликованном на сайте турецкого МИДа заявлении шведскую сторону резко критикуют за разрешение антитурецких акций – недавних действий скандинавских праворадикалов и курдских организаций: 21 января датский политик Расмус Палудан, лидер антиисламской партии «Жесткий курс», сжег Коран перед посольством Турции. А шведские власти, в свою очередь, санкционировали и проведение курдской демонстрации.
Договоренности о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО были подписаны в июне 2022 г. Согласно им Стокгольм и Хельсинки обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Кроме того, Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, а Стокгольм отдельно заявил об ужесточении антитеррористического законодательства в стране.