Анкара обвинила Стокгольм в невыполнении обязательств для вступления в НАТО

Анкара обвинила Стокгольм в невыполнении обязательств для вступления в НАТОРешать вопрос о вступлении Швеции в альянс Турция будет уже с США, считают эксперты
Министерство иностранных дел Турции обвинило Швецию в нарушении принятых в июне 2022 г. обязательств по процессу вступления в НАТО. В опубликованном на сайте турецкого МИДа заявлении шведскую сторону резко критикуют за разрешение антитурецких акций – недавних действий скандинавских праворадикалов и курдских организаций: 21 января датский политик Расмус Палудан, лидер антиисламской партии «Жесткий курс», сжег Коран перед посольством Турции. А шведские власти, в свою очередь, санкционировали и проведение курдской демонстрации.
«Самым решительным образом осуждаем разрешение на проведение пропагандистской демонстрации группами, связанными с террористической организацией Рабочая партия Курдистана, в центре Стокгольма сразу после того, как было разрешено подлое нападение на священный Коран. Это явное нарушение обязательства трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций», – говорится в заявлении на сайте турецкого МИДа.
Очередное обострение турецко-шведских отношений по поводу вступления Стокгольма в НАТО началось еще 13 января. Тогда курды провели в шведской столице акцию, в ходе которой подвесили вверх ногами чучело, изображающее президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ответ на это турецкий МИД дважды вызывал шведского посла, которому был заявлен решительный протест. 21 января министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что запланированный на 27 января визит его шведского коллеги Пола Йонсона в Анкару был отменен.
Договоренности о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО были подписаны в июне 2022 г. Согласно им, Стокгольм и Хельсинки обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Кроме того, Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, а Стокгольм отдельно заявил об ужесточении антитерристического законодательства в стране.
Из-за подобных провокаций, не получивших поддержки в международном сообществе, вопрос снятия турецкого вето на вступление Швеции в НАТО откладывается, говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский. Акции Палудана вызвали крайне негативную реакцию как у правительства, так и у турецкой общественности, поэтому перспектива развития отношений Анкары и Стокгольма, очевидно, ухудшилась. Для нормализации обстановки, добавляет эксперт, властям Швеции придется приложить значительные усилия. Что же касается курдского вопроса, то в целом законодательство Швеции препятствует выдаче членов РПК турецкой стороне, но говорить о ее решительной поддержке Стокгольмом некорректно, резюмирует Надеин-Раевский.
Настоящий скандал будет раздуваться Эрдоганом в своих политических целях, полагает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Эрдоган уже давно акцентирует внимание на ценностном противостоянии Турции и западного мира, а кроме того, произошедшее дало Анкаре очередной повод выдвинуть условия для шведского вступления в НАТО. Таким образом Эрдоган сможет продемонстрировать себя избирателю накануне скорых выборов. Вопрос со вступлением Швеции в НАТО в конце концов будет решен, продолжает Кортунов. Но окончательно ситуацию урегулируют не контакты Анкары и Стокгольма, а политический торг между Байденом и Эрдоганом, который взамен на снятие вето потребует уступок от США, подытоживает эксперт.