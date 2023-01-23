Анкара обвинила Стокгольм в невыполнении обязательств для вступления в НАТО

Настоящий скандал будет раздуваться Эрдоганом в своих политических целях, полагает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Эрдоган уже давно акцентирует внимание на ценностном противостоянии Турции и западного мира, а кроме того, произошедшее дало Анкаре очередной повод выдвинуть условия для шведского вступления в НАТО. Таким образом Эрдоган сможет продемонстрировать себя избирателю накануне скорых выборов. Вопрос со вступлением Швеции в НАТО в конце концов будет решен, продолжает Кортунов. Но окончательно ситуацию урегулируют не контакты Анкары и Стокгольма, а политический торг между Байденом и Эрдоганом, который взамен на снятие вето потребует уступок от США, подытоживает эксперт.