Швеция не идет на уступки Турции ради членства в НАТО

Швеция не идет на уступки Турции ради членства в НАТОВнутренняя политика для нее стала важнее внешней
Диалог с Турцией о согласии на вступление Швеции в НАТО оказался безрезультатным, заявил 9 января шведский постпред при ЕС Ларс Даниэльссон. Днем ранее, 8 января, премьер-министр Ульф Кристерссон объявил, что Швеция не пойдет на дальнейшие уступки Турции в отношении выдачи курдов и лиц, связанных с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которых Анкара считает террористами. В качестве выполненных условий Турции премьер назвал изменения в антитеррористическом законодательстве.
8 января министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что не будет отдельно от Швеции добиваться вступления в НАТО. Для присоединения к блоку все его 30 стран-членов должны ратифицировать соответствующий протокол. 28 стран кроме Турции и Венгрии уже сделали это, но только Турция выдвинула условия, которые включают выдачу членов курдских организаций и сторонников Гюлена (их обвиняют в попытке переворота в 2016 г.). При этом 28 июня 2022 г. во время саммита НАТО обе скандинавские страны пообещали в специальном меморандуме не поддерживать Рабочую партию Курдистана (РПК), курдские формирования YPG/YPD на севере Сирии и организацию Гюлена, но только РПК была названа в документе террористической.
8 ноября Кристерссон встречался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, по итогам переговоров шведский премьер подтвердил, что Швеция выполнит подписанный с Турцией летом меморандум о противодействии РПК и «не будет поддерживать никакие диалоги с террористическими группировками». 5 ноября министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил в эфире Swedish Radio, что Стокгольм будет дистанцироваться и от YPG, чем вызвал критику со стороны социал-демократов, ранее возглавлявших правительство.