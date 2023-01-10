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Швеция не идет на уступки Турции ради членства в НАТО

Внутренняя политика для нее стала важнее внешней
Илья Лакстыгал
Шведские власти вполне могли бы запустить механизм выдачи требуемых Турцией лиц, но правительство не хочет на это идти / Adem ALTAN / AFP

Диалог с Турцией о согласии на вступление Швеции в НАТО оказался безрезультатным, заявил 9 января шведский постпред при ЕС Ларс Даниэльссон. Днем ранее, 8 января, премьер-министр Ульф Кристерссон объявил, что Швеция не пойдет на дальнейшие уступки Турции в отношении выдачи курдов и лиц, связанных с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которых Анкара считает террористами. В качестве выполненных условий Турции премьер назвал изменения в антитеррористическом законодательстве.

8 января министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что не будет отдельно от Швеции добиваться вступления в НАТО. Для присоединения к блоку все его 30 стран-членов должны ратифицировать соответствующий протокол. 28 стран кроме Турции и Венгрии уже сделали это, но только Турция выдвинула условия, которые включают выдачу членов курдских организаций и сторонников Гюлена (их обвиняют в попытке переворота в 2016 г.). При этом 28 июня 2022 г. во время саммита НАТО обе скандинавские страны пообещали в специальном меморандуме не поддерживать Рабочую партию Курдистана (РПК), курдские формирования YPG/YPD на севере Сирии и организацию Гюлена, но только РПК была названа в документе террористической.

8 ноября Кристерссон встречался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, по итогам переговоров шведский премьер подтвердил, что Швеция выполнит подписанный с Турцией летом меморандум о противодействии РПК и «не будет поддерживать никакие диалоги с террористическими группировками». 5 ноября министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем заявил в эфире Swedish Radio, что Стокгольм будет дистанцироваться и от YPG, чем вызвал критику со стороны социал-демократов, ранее возглавлявших правительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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