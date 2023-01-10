Швеция не идет на уступки Турции ради членства в НАТО

8 января министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что не будет отдельно от Швеции добиваться вступления в НАТО. Для присоединения к блоку все его 30 стран-членов должны ратифицировать соответствующий протокол. 28 стран кроме Турции и Венгрии уже сделали это, но только Турция выдвинула условия, которые включают выдачу членов курдских организаций и сторонников Гюлена (их обвиняют в попытке переворота в 2016 г.). При этом 28 июня 2022 г. во время саммита НАТО обе скандинавские страны пообещали в специальном меморандуме не поддерживать Рабочую партию Курдистана (РПК), курдские формирования YPG/YPD на севере Сирии и организацию Гюлена, но только РПК была названа в документе террористической.