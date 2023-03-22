Атака украинских беспилотников на Севастополь. Что об этом известно

Атака украинских беспилотников на Севастополь. Что об этом известноЛюди и военная техника не пострадали
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении трех надводных беспилотников ранним утром 22 марта. «Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели», – рассказал он в Telegram-канале.
Развозжаев уточнил, что от взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в нескольких зданиях выбило окна. Люди и военная техника в результате не пострадали. «Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове», – написал губернатор.
Два из трех беспилотников, пытавшихся утром поразить объекты в Севастополе, уничтожили девушки-военнослужащие, они получат награду и денежную премию, заявил позже министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.
«Сегодня с 4 утра до 5 часов 56 минут была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму в Севастополе беспилотными аппаратами. Все три аппарата уничтожены. <…> Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной», – сказал Шойгу (цитата по ТАСС).
По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, для выведения их из строя были применены крупнокалиберные пулеметы. Он добавил, что одновременно атака осуществлялась дроном с воздуха. «Я думаю, такое комбинированное нападение было подготовлено специально, чтобы показать, что Украина готовится к предстоящему наступлению», – сказал эксперт «Ведомостям».
По предварительным данным, один надводный аппарат был остановлен в 4.46 на севере постом визуального наблюдения на корабле, отметил в своем Telegram-канале бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник. Еще два были уничтожены около 5 утра на подходе к Севастопольскому рейду стрелковыми отрядами. «Незадолго до попытки удара нашими войсками наносился удар по местам базирования дронов в районе Одессы. Видимо, мало», — сообщил он.
В Севастополе временно приостановили движение морского пассажирского транспорта. Пресс-служба Черноморского флота сообщила об учениях в Черном море утром 22 марта.
«Корабельная ударная группа (КУГ) ЧФ в составе фрегата "Адмирал Макаров" сторожевого корабля "Пытливый", малых ракетных кораблей "Вышний Волочек", "Грайворон", ракетных катеров "Р-60" и "Ивановец" выполнила в море артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы. По замыслу учений группировка кораблей противника осуществила массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота», – говорится в официальном заявлении.
20 марта был атакован город Джанкой, расположенный на севере Крыма. Глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). «По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен», – написал он. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что целью беспилотников были гражданские объекты, а сами дроны были начинены взрывчаткой и шрапнелью.