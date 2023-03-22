Атака украинских беспилотников на Севастополь. Что об этом известно

По предварительным данным, один надводный аппарат был остановлен в 4.46 на севере постом визуального наблюдения на корабле, отметил в своем Telegram-канале бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник. Еще два были уничтожены около 5 утра на подходе к Севастопольскому рейду стрелковыми отрядами. «Незадолго до попытки удара нашими войсками наносился удар по местам базирования дронов в районе Одессы. Видимо, мало», — сообщил он.