Шойгу: уничтожившие два беспилотника в районе Крыма девушки-военные получат награды

22 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении трех надводных беспилотников, которые пытались проникнуть в бухту. В результате произошедшего люди и военная техника не пострадали. В ходе заседания коллегии Шойгу уточнил, что попытка атаковать российские объекты длилась утром около двух часов — с 4 до 5 часов 56 минут.