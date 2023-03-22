Шойгу: уничтожившие два беспилотника в районе Крыма девушки-военные получат награды
Утром 22 марта была предпринята попытка поразить объекты в Севастополе с помощью беспилотников. Два устройства сбили девушки-военные, они получат награду и денежную премию. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии.
«Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной», — заявил он (цитата по ТАСС). Шойгу добавил, что военных представят к наградам и выпишут им денежную премию.
22 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении трех надводных беспилотников, которые пытались проникнуть в бухту. В результате произошедшего люди и военная техника не пострадали. В ходе заседания коллегии Шойгу уточнил, что попытка атаковать российские объекты длилась утром около двух часов — с 4 до 5 часов 56 минут.
До этого министр обороны РФ также поручил наградить летчиков истребителя Су-27, предотвративших пересечение госграницы американским беспилотником MQ-9 Reaper. Российские военные зафиксировали американский беспилотник в акватории Черного моря утром 14 марта. В результате в воздух были подняты истребители, после чего беспилотник потерял управление и упал в море.