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Шойгу: уничтожившие два беспилотника в районе Крыма девушки-военные получат награды

Ведомости

Утром 22 марта была предпринята попытка поразить объекты в Севастополе с помощью беспилотников. Два устройства сбили девушки-военные, они получат награду и денежную премию. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии. 

«Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной», — заявил он (цитата по ТАСС). Шойгу добавил, что военных представят к наградам и выпишут им денежную премию.

22 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении трех надводных беспилотников, которые пытались проникнуть в бухту. В результате произошедшего люди и военная техника не пострадали. В ходе заседания коллегии Шойгу уточнил, что попытка атаковать российские объекты длилась утром около двух часов — с 4 до 5 часов 56 минут.

До этого министр обороны РФ также поручил наградить летчиков истребителя Су-27, предотвративших пересечение госграницы американским беспилотником MQ-9 Reaper. Российские военные зафиксировали американский беспилотник в акватории Черного моря утром 14 марта. В результате в воздух были подняты истребители, после чего беспилотник потерял управление и упал в море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных