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Шойгу представил к госнаграде летчиков после инцидента с американским дроном

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу представил летчиков истребителя Су-27, предотвративших пересечение госграницы американским беспилотником MQ-9 Reaper, к госнаграде. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским БПЛА MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Границы района были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованы в соответствии с международными нормами», – сказано в сообщении.

14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы. В Минобороны отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства.

В результате в воздух были подняты истребители. Как объяснили в ведомстве, беспилотник упал из-за резкого маневрирования и потери управления, российские самолеты же не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.

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Американская сторона утверждает, что MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что дрон выполнял разведывательную миссию, не уточнив, нес ли беспилотник оружие. В госдепе США сочли действия российских военных непреднамеренными. 16 марта Пентагон показал видео, на котором предположительно запечатлен инцидент с беспилотником. По утверждению американской стороны, на кадрах можно увидеть два приближающихся российских самолета Су-27. В момент пролета истребителя вблизи беспилотника на картинке появляются помехи, затем камера фиксируется на поврежденном винте беспилотника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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