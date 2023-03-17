Шойгу представил к госнаграде летчиков после инцидента с американским дроном
Министр обороны России Сергей Шойгу представил летчиков истребителя Су-27, предотвративших пересечение госграницы американским беспилотником MQ-9 Reaper, к госнаграде. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским БПЛА MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Границы района были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованы в соответствии с международными нормами», – сказано в сообщении.
14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы. В Минобороны отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства.
В результате в воздух были подняты истребители. Как объяснили в ведомстве, беспилотник упал из-за резкого маневрирования и потери управления, российские самолеты же не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.
Американская сторона утверждает, что MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что дрон выполнял разведывательную миссию, не уточнив, нес ли беспилотник оружие. В госдепе США сочли действия российских военных непреднамеренными. 16 марта Пентагон показал видео, на котором предположительно запечатлен инцидент с беспилотником. По утверждению американской стороны, на кадрах можно увидеть два приближающихся российских самолета Су-27. В момент пролета истребителя вблизи беспилотника на картинке появляются помехи, затем камера фиксируется на поврежденном винте беспилотника.