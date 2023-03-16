США опубликовали видео падения дрона в Черное море

В Белом доме уточнили, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте. Позже в Кремле также заявили, что президенту РФ Владимиру Путину было доложено о произошедшем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что контактов на высшем уровне не было. При этом 15 марта по инициативе США состоялись переговоры министра обороны России Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина.