США опубликовали видео падения дрона в Черное море
Пентагон показал видео, на котором предположительно запечатлен инцидент с российским истребителем и американским беспилотником MQ-9. Кадры опубликованы в Twitter европейского командования США.
Ролик снят с дрона. На кадрах, как утверждает американская сторона, можно увидеть два приближающихся российских самолета Су-27. В момент пролета истребителя вблизи беспилотника на картинке появляются помехи, затем камера фиксируется на поврежденном винте беспилотника.
Утром 14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства. В результате в воздух были подняты российские истребители.
В Минобороны уточнили, что из-за резкого маневрирования дрон стал неуправляем и упал в море. Подчеркивалось, что российские самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.
Американская сторона утверждает, что MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что дрон выполнял разведывательную миссию, не уточнив, нес ли беспилотник оружие. В госдепе США сочли действия российских военных непреднамеренными.
В Белом доме уточнили, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте. Позже в Кремле также заявили, что президенту РФ Владимиру Путину было доложено о произошедшем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что контактов на высшем уровне не было. При этом 15 марта по инициативе США состоялись переговоры министра обороны России Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина.