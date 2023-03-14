Минобороны раскрыло детали инцидента с американским БПЛА над Черным морем

В Белом доме назвали действия российских летчиков «небезопасными и непрофессиональными», уточнив, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте. В Пентагоне подтвердили, что беспилотник осуществлял разведывательную миссию, не уточнив, содержал ли он оружие. В связи с перехватом беспилотника российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в госдеп.