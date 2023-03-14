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Минобороны раскрыло детали инцидента с американским БПЛА над Черным морем

Ведомости

Утром 14 марта над акваторией Черного моря был зафиксирован американский беспилотник, следовавший в направлении российской границы. Он летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, из-за чего в воздух были подняты российские истребители. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», — говорится в сообщении. 

В российском ведомстве подчеркнули, что самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.

Ранее сегодня европейское командование вооруженных сил США сообщило о перехвате двумя российским истребителем Су-27 беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем. Американское ведомство утверждало, что аппарат «выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве», когда один из российских самолетов задел винт MQ-9, в результате дрон упал в море.

В Белом доме назвали действия российских летчиков «небезопасными и непрофессиональными», уточнив, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте. В Пентагоне подтвердили, что беспилотник осуществлял разведывательную миссию, не уточнив, содержал ли он оружие. В связи с перехватом беспилотника российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в госдеп.

Источник «Ведомостей» ранее пояснил, что полеты MQ-1C над Черным морем проходят с выключенным транспондером, но дают Украине не меньше ценной развединформации. Это и стало одной из причин воздействия на американский беспилотник, добавил он.

Ранее по теме: США сообщили о столкновении российского Су-27 с американским дроном над Черным морем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных