Минобороны раскрыло детали инцидента с американским БПЛА над Черным морем
Утром 14 марта над акваторией Черного моря был зафиксирован американский беспилотник, следовавший в направлении российской границы. Он летел с выключенными транспондерами и нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства, из-за чего в воздух были подняты российские истребители. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью», — говорится в сообщении.
В российском ведомстве подчеркнули, что самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.
Ранее сегодня европейское командование вооруженных сил США сообщило о перехвате двумя российским истребителем Су-27 беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем. Американское ведомство утверждало, что аппарат «выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве», когда один из российских самолетов задел винт MQ-9, в результате дрон упал в море.
В Белом доме назвали действия российских летчиков «небезопасными и непрофессиональными», уточнив, что президент США Джо Байден проинформирован об инциденте. В Пентагоне подтвердили, что беспилотник осуществлял разведывательную миссию, не уточнив, содержал ли он оружие. В связи с перехватом беспилотника российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в госдеп.
Источник «Ведомостей» ранее пояснил, что полеты MQ-1C над Черным морем проходят с выключенным транспондером, но дают Украине не меньше ценной развединформации. Это и стало одной из причин воздействия на американский беспилотник, добавил он.