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Госдеп: действия России в инциденте с БПЛА были непреднамеренными

Ведомости

Действия России в инциденте с американским беспилотником над Черным морем были непреднамеренными, заявил руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс в интервью телеканалу MSNBC.

«Это не только неприемлемо, но и опасно. Вы знаете, у президента [Джо] Байдена есть высказывание, что хуже намеренного конфликта – это непреднамеренный конфликт. Я думаю, что лучшая оценка прямо сейчас заключается в том, что это, вероятно, было непреднамеренно», – отметил он.

По словам Прайса, это было результатом «глубокой некомпетентности» со стороны одного из российских пилотов.

Утром 14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства. В результате в воздух были подняты российские истребители.

В Минобороны уточнили, что из-за резкого маневрирования дрон стал неуправляем и упал в море. Подчеркивается, что российские самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев пообещал, что Россия будет пытаться достать обломки американского беспилотника MQ-9, которые упали в Черное море.

Американская же сторона утверждает, что MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что дрон выполнял разведывательную миссию, не уточнив, нес ли беспилотник оружие.

Ранее по теме: Минобороны раскрыло детали инцидента с американским БПЛА над Черным морем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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