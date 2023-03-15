Госдеп: действия России в инциденте с БПЛА были непреднамеренными

«Это не только неприемлемо, но и опасно. Вы знаете, у президента [Джо] Байдена есть высказывание, что хуже намеренного конфликта – это непреднамеренный конфликт. Я думаю, что лучшая оценка прямо сейчас заключается в том, что это, вероятно, было непреднамеренно», – отметил он.