Госдеп: действия России в инциденте с БПЛА были непреднамеренными
Действия России в инциденте с американским беспилотником над Черным морем были непреднамеренными, заявил руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс в интервью телеканалу MSNBC.
«Это не только неприемлемо, но и опасно. Вы знаете, у президента [Джо] Байдена есть высказывание, что хуже намеренного конфликта – это непреднамеренный конфликт. Я думаю, что лучшая оценка прямо сейчас заключается в том, что это, вероятно, было непреднамеренно», – отметил он.
По словам Прайса, это было результатом «глубокой некомпетентности» со стороны одного из российских пилотов.
Утром 14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства. В результате в воздух были подняты российские истребители.
В Минобороны уточнили, что из-за резкого маневрирования дрон стал неуправляем и упал в море. Подчеркивается, что российские самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев пообещал, что Россия будет пытаться достать обломки американского беспилотника MQ-9, которые упали в Черное море.
Американская же сторона утверждает, что MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что дрон выполнял разведывательную миссию, не уточнив, нес ли беспилотник оружие.