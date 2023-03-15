Шойгу провел переговоры с министром обороны США

14 марта Воздушно-космический силы (ВКС) России зафиксировали полет американского БПЛА над акваторией Черного моря в направлении российской границы, сообщили в Минобороны. Он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства, отметили в ведомстве. В результате в воздух были подняты российские истребители. В итоге американский БПЛА после резкого маневрирования потерял управляемость и упал в море.