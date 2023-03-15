Шойгу провел переговоры с министром обороны США
Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остиным. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«15 марта по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина», – говорится в сообщении.
Источник в Пентагоне сообщил «РИА Новостям», что министры в ходе переговоров обсудили ситуацию с американским беспилотником (БПЛА), произошедшую ранее над акваторией Черного моря.
14 марта Воздушно-космический силы (ВКС) России зафиксировали полет американского БПЛА над акваторией Черного моря в направлении российской границы, сообщили в Минобороны. Он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства, отметили в ведомстве. В результате в воздух были подняты российские истребители. В итоге американский БПЛА после резкого маневрирования потерял управляемость и упал в море.
В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с БПЛА. По его словам, США «не нужны подтверждения со стороны России, чтобы летать над международными водами».
15 марта руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс в интервью телеканалу MSNBC подчеркнул, что действия РФ в инциденте над Черным морем были непреднамеренными. Он добавил, что это было результатом «глубокой некомпетентности» со стороны одного из российских пилотов.
По словам источника «Ведомостей», в отличие от тяжелых высотных БПЛА типа RQ-4, чьи полеты отображаются на ресурсе Flightradar24, полеты MQ-1C над Черным морем проходят с выключенным транспондером, но дают Украине не меньше ценной развединформации, что и стало одной из причин воздействия на американский беспилотник.