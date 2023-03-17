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В Белом доме назвали ограничения России над Черным морем незаконными

Ведомости

США не собираются придерживаться авиационных ограничений, введенных Россией над Черным морем, поскольку считают их незаконными. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Они могут говорить, что хотят <…> по поводу ограничений. Мы их не соблюдаем. Они незаконны», – сказал он (цит. по «РИА Новости»), добавив, что США планируют продолжать полеты в этой зоне, поскольку их действия не нарушают международное право.

14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы. В Минобороны отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства. В результате в воздух были подняты российские истребители. Как объяснили в ведомстве, беспилотник упал из-за резкого маневрирования и потери управления, российские самолеты же не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.

Американская сторона утверждает, что MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что дрон выполнял разведывательную миссию, не уточнив, нес ли беспилотник оружие. В госдепе США сочли действия российских военных непреднамеренными. Накануне, 16 марта, Пентагон показал видео, на котором предположительно запечатлен инцидент с беспилотником. По утверждению американской стороны, на кадрах можно увидеть два приближающихся российских самолета Су-27. В момент пролета истребителя вблизи беспилотника на картинке появляются помехи, затем камера фиксируется на поврежденном винте беспилотника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных