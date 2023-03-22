МИД: США «нарываются» на контрмеры заявлениями о дронах над морем

«Американцы демонстративно, цинично, явно, в публичной форме заявляют о намерении продолжать свою линию на подобного рода мероприятия, но они, что называется, нарываются в таком случае на наши ответные контрмеры. Мы предостерегаем их от попыток играть на нервах, испытывать наше терпение», – приводит его слова «Интерфакс».