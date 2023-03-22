МИД: США «нарываются» на контрмеры заявлениями о дронах над морем
США, заявляя о намерении продолжить разведывательные полеты своих беспилотников над Черным морем, «нарываются» на контрмеры России. Москва предостерегает Вашингтон от попыток «играть на нервах», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам.
«Американцы демонстративно, цинично, явно, в публичной форме заявляют о намерении продолжать свою линию на подобного рода мероприятия, но они, что называется, нарываются в таком случае на наши ответные контрмеры. Мы предостерегаем их от попыток играть на нервах, испытывать наше терпение», – приводит его слова «Интерфакс».
Безопасность России будет обеспечена на 100% всеми имеющимися средствами, подчеркнул дипломат. На вопрос, планирует ли РФ достать обломки американского БПЛА со дна Черного моря, Рябков не смог ответить.
Утром 14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы. В Минобороны отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства. В результате в воздух были подняты российские истребители.
В ведомстве уточнили, что из-за резкого маневрирования дрон стал неуправляем и упал в море. Подчеркивалось, что российские самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.
Американская же сторона утверждает, что MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что дрон выполнял разведывательную миссию. 16 марта Пентагон показал видео, на котором предположительно запечатлен инцидент с беспилотником.
В Белом доме после инцидента назвали ограничения полетов, введенные РФ над Черным морем, незаконными и заявили, что не собираются им следовать. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США планируют продолжать полеты в этой зоне, поскольку их действия не нарушают международное право.
18 марта агентство Reuters сообщило о возобновлении полетов американских беспилотников-разведчиков над акваторией Черного моря.