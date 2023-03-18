Reuters: США возобновили полеты беспилотников над Черным морем

Утром 14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы. В Минобороны отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства. В результате в воздух были подняты российские истребители. В ведомстве уточнили, что из-за резкого маневрирования дрон стал неуправляем и упал в море. Подчеркивалось, что российские самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.