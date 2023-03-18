Reuters: США возобновили полеты беспилотников над Черным морем
США после крушения американского беспилотника над акваторией Черного моря возобновили полеты беспилотников-разведчиков, пишет Reuters со ссылкой на двух чиновников. Ранее в Пентагоне заявили, что инцидент с падением БПЛА не помешает Вашингтону выполнять такие миссии.
По словам официальных лиц, 17 марта беспилотник RQ-4 Global Hawk вылетел в регион впервые с 14 марта, когда в Черное море упал беспилотник MQ-9.
Утром 14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы. В Минобороны отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства. В результате в воздух были подняты российские истребители. В ведомстве уточнили, что из-за резкого маневрирования дрон стал неуправляем и упал в море. Подчеркивалось, что российские самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.
Американская же сторона утверждает, что MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что дрон выполнял разведывательную миссию, не уточнив, нес ли беспилотник оружие. В госдепе США сочли действия российских военных непреднамеренными. 16 марта Пентагон показал видео, на котором предположительно запечатлен инцидент с беспилотником. По утверждению американской стороны, на кадрах можно увидеть два приближающихся российских самолета Су-27. В момент пролета истребителя вблизи беспилотника на картинке появляются помехи, затем камера фиксируется на поврежденном винте беспилотника.
В Белом доме назвали ограничения полетов, введенные РФ над Черным морем, незаконными и заявили, что не собираются им следовать. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США планируют продолжать полеты в этой зоне, поскольку их действия не нарушают международное право.