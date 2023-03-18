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Reuters: США возобновили полеты беспилотников над Черным морем

Ведомости

США после крушения американского беспилотника над акваторией Черного моря возобновили полеты беспилотников-разведчиков, пишет Reuters со ссылкой на двух чиновников. Ранее в Пентагоне заявили, что инцидент с падением БПЛА не помешает Вашингтону выполнять такие миссии.

По словам официальных лиц, 17 марта беспилотник RQ-4 Global Hawk вылетел в регион впервые с 14 марта, когда в Черное море упал беспилотник MQ-9. 

Утром 14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы. В Минобороны отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства. В результате в воздух были подняты российские истребители. В ведомстве уточнили, что из-за резкого маневрирования дрон стал неуправляем и упал в море. Подчеркивалось, что российские самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.

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Американская же сторона утверждает, что MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что дрон выполнял разведывательную миссию, не уточнив, нес ли беспилотник оружие. В госдепе США сочли действия российских военных непреднамеренными. 16 марта Пентагон показал видео, на котором предположительно запечатлен инцидент с беспилотником. По утверждению американской стороны, на кадрах можно увидеть два приближающихся российских самолета Су-27. В момент пролета истребителя вблизи беспилотника на картинке появляются помехи, затем камера фиксируется на поврежденном винте беспилотника.

В Белом доме назвали ограничения полетов, введенные РФ над Черным морем, незаконными и заявили, что не собираются им следовать. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США планируют продолжать полеты в этой зоне, поскольку их действия не нарушают международное право.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных