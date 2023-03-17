Медведев призвал «не церемониться» с американцами после крушения беспилотника

В то же время Россия ориентируется на Воздушный кодекс, согласно которому правительство может устанавливать запретные зоны, опасные зоны и зоны с ограничениями полетов, отметил Медведев. Он заявил, что об этих правилах «известно всем пользователям воздушного пространства», и подчеркнул, что ограничения должны соблюдаться в том числе беспилотниками, поскольку акватория Черного моря является частью территории России, «на которую распространяется наш суверенитет».