Медведев призвал «не церемониться» с американцами после крушения беспилотника
Россия имеет право устанавливать зоны с ограничениями полетов в Черном море, а беспилотники должны соблюдать эти правила. Инцидент с рухнувшим беспилотником показывает, что американцы «вконец оборзели». Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно», — написал он в своем Telegram-канале.
Комментируя призыв сенатора Линдси Грэма сбивать российские самолеты при приближении к авиации США в международных водах, Медведев отметил, что «с такими тварями иногда случаются авиационные происшествия».
Политик обратил внимание, что международной конвенции или каких-либо других международных документов, регулирующих вопросы зон с ограничениями полетов, нет. Он также напомнил, что США вышли из Договора по открытому небу, который разрешал полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран – участниц договора.
В то же время Россия ориентируется на Воздушный кодекс, согласно которому правительство может устанавливать запретные зоны, опасные зоны и зоны с ограничениями полетов, отметил Медведев. Он заявил, что об этих правилах «известно всем пользователям воздушного пространства», и подчеркнул, что ограничения должны соблюдаться в том числе беспилотниками, поскольку акватория Черного моря является частью территории России, «на которую распространяется наш суверенитет».
Утром 14 марта ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника над акваторией Черного моря в направлении российской границы, сообщили в Минобороны. В ведомстве отметили, что он летел с выключенными транспондерами и с нарушением границ в районе временного режима использования воздушного пространства. В результате в воздух были подняты российские истребители.
В Минобороны уточнили, что из-за резкого маневрирования дрон стал неуправляем и упал в море. Подчеркивалось, что российские самолеты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.
Американская же сторона утверждает, что MQ-9 упал в море после того, как один из российских истребителей задел винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что дрон выполнял разведывательную миссию, не уточнив, нес ли беспилотник оружие. Накануне, 16 марта, в Белом доме назвали ограничения полетов, введенные РФ над Черным морем, незаконными и заявили, что не собираются им следовать.