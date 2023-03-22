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Названы дата и место прощания с Владимиром Чуровым

Похороны пройдут на военном мемориальном кладбище в Мытищах
Елена Мухаметшина
Максим Блинов / РИА Новости

Прощание с экс-председателем Центризбиркома Владимиром Чуровым состоится 24 марта в 11.00 на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Об этом «Ведомостям» сообщил бывший зампредседателя ЦИК, депутат Госдумы Леонид Ивлев. По его словам, там состоится и прощание, и похороны. Чуров умер 22 марта. Чуть больше недели назад ему делали операцию после обширного инфаркта. 17 марта ему исполнилось 70 лет.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования близким Чурова, отметив, что он был «профессионалом высочайшего класса, честным, принципиальным, бесконечно преданным делу человеком». «Владимир Евгеньевич всегда трудился с полной самоотдачей. На самых сложных направлениях работы, на ответственном посту председателя ЦИК России, в значимой общественной, законотворческой деятельности он твердо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию, честно служил Отечеству», – говорится в телеграмме президента, которая опубликована на сайте Кремля.

Умер экс-глава ЦИК Владимир Чуров

17 марта ему исполнилось 70 лет

На сайте ЦИК также опубликованы соболезнования от лица членов комиссии и сотрудников аппарата. «Владимир Евгеньевич Чуров возглавлял ЦИК с 2007 по 2016 г. и за это время многое сделал для развития избирательной системы России, отечественной военно-исторической и юридической наук. Наряду с этим вел широкую общественно-патриотическую деятельность. Кончина Владимира Евгеньевича Чурова − большая утрата. В нашей памяти он навсегда останется скромным, светлым, добрым, хорошим человеком, преданным своему делу», – отмечается в сообщении.

Соболезнования также выразили и в МИД России – Чуров в последние годы был послом по особым поручениям. «На всех участках работы Владимира Евгеньевича отличали требовательное отношение к делу, самоотверженность, целеустремленность, блестящие организаторские способности, готовность оказать содействие коллегам и поделиться с ними накопленным опытом, чуткое человеческое внимание к окружающим», – говорится в некрологе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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