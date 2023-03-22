Названы дата и место прощания с Владимиром Чуровым

Названы дата и место прощания с Владимиром ЧуровымПохороны пройдут на военном мемориальном кладбище в Мытищах
Прощание с экс-председателем Центризбиркома Владимиром Чуровым состоится 24 марта в 11.00 на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Об этом «Ведомостям» сообщил бывший зампредседателя ЦИК, депутат Госдумы Леонид Ивлев. По его словам, там состоится и прощание, и похороны. Чуров умер 22 марта. Чуть больше недели назад ему делали операцию после обширного инфаркта. 17 марта ему исполнилось 70 лет.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования близким Чурова, отметив, что он был «профессионалом высочайшего класса, честным, принципиальным, бесконечно преданным делу человеком». «Владимир Евгеньевич всегда трудился с полной самоотдачей. На самых сложных направлениях работы, на ответственном посту председателя ЦИК России, в значимой общественной, законотворческой деятельности он твердо и последовательно отстаивал свою гражданскую позицию, честно служил Отечеству», – говорится в телеграмме президента, которая опубликована на сайте Кремля.
На сайте ЦИК также опубликованы соболезнования от лица членов комиссии и сотрудников аппарата. «Владимир Евгеньевич Чуров возглавлял ЦИК с 2007 по 2016 г. и за это время многое сделал для развития избирательной системы России, отечественной военно-исторической и юридической наук. Наряду с этим вел широкую общественно-патриотическую деятельность. Кончина Владимира Евгеньевича Чурова − большая утрата. В нашей памяти он навсегда останется скромным, светлым, добрым, хорошим человеком, преданным своему делу», – отмечается в сообщении.
Соболезнования также выразили и в МИД России – Чуров в последние годы был послом по особым поручениям. «На всех участках работы Владимира Евгеньевича отличали требовательное отношение к делу, самоотверженность, целеустремленность, блестящие организаторские способности, готовность оказать содействие коллегам и поделиться с ними накопленным опытом, чуткое человеческое внимание к окружающим», – говорится в некрологе.