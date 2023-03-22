Названы дата и место прощания с Владимиром Чуровым

Прощание с экс-председателем Центризбиркома Владимиром Чуровым состоится 24 марта в 11.00 на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Об этом «Ведомостям» сообщил бывший зампредседателя ЦИК, депутат Госдумы Леонид Ивлев. По его словам, там состоится и прощание, и похороны. Чуров умер 22 марта. Чуть больше недели назад ему делали операцию после обширного инфаркта. 17 марта ему исполнилось 70 лет.