Умер экс-глава ЦИК Владимир Чуров

Во время первого своего председательского срока глава ЦИК сформулировал «первое правило», или «первый закон» Чурова, который все запомнили так: «Путин всегда прав». Так Владимир Чуров, фактически отвечая за избирательную систему систему, постепенно стал символом ее недостатков. А в 2011 г., несмотря на протесты многочисленных оппозиционных партий он, с одной стороны, был снова номинирован в ЦИК (уже по квоте президента), а с другой – стал главным объектом критики протестующих против «фальсификаций на выборах». Последнее не удивительно – ведь именно глава ЦИК становился фронтментом в борьбе с иностранным влиянием или сомнительными, по мнению власти, наблюдателями.