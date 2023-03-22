«Он был человеком власти». Чем запомнится Владимир Чуров

Но в целом у него было отношение к своей работе как к работе чиновника. Не как к работе руководителя независимого органа, а как к абсолютно чиновничьей работе. [Как к роли чиновника], который двигается в русле поручений начальства, и он прямым текстом об этом говорил. А как человек он был достаточно доброжелательный».