«Он был человеком власти». Чем запомнится Владимир Чуров

«Он был человеком власти». Чем запомнится Владимир ЧуровДолжность главы ЦИК демонизировалась критиками системы
Бывший председатель Центризбиркома Владимир Чуров умер 22 марта в Москве на 71-м году жизни. Он родился в Ленинграде и с 1991 по 2003 г. работал в комитете по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, пять лет из них – под руководством Владимира Путина.
В марте 2007 г. он был делегирован в ЦИК от ЛДПР, стал главой комиссии и провел выборы президента в 2008 и 2012 гг., выборы Госдумы в 2011 г. А в 2016 г. уступил место Элле Памфиловой, которая до этого была уполномоченной по правам человека.
В последние годы Чуров был послом по особым поручениям МИД России и курировал вопросы наблюдения за выборами в органы власти зарубежных стран. Прощание с ним пройдет 24 марта в 11.00 на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
«Ведомости» спросили экспертов, какую роль сыграл Чуров в становлении современной избирательной системы России и чем он им запомнился.
Политолог Михаил Виноградов:
«Это символическая фигура. Он был фронтменом избирательной системы, человеком, который реально нажимал на все кнопки и систему выстраивал. Поэтому когда нужно было, притягивал на себя негативные моменты. Когда выборная система становилась поводом и причиной общественного гнева и раздражения. При этом сам не был симметричен масштабу своей репутации, существовал в более расслабленном режиме.
Чуров больше чиновник, чем политический деятель? Думаю да. Это позволяло критикам системы демонизировать ЦИК, хотя, наверное, ключевые вопросы по достоверности голосования возникали вокруг деятельности территориальных и региональных комиссий. Как символ он, наверное, был понятен и несколько фриковат, но в моменты концентрации общественного негатива он отводил гнев от других персон.
Чуров был слишком колоритен для того, чтобы быть незамеченным».
Политолог Евгений Минченко:
«У меня с Владимиром Чуровым связано несколько воспоминаний. В частности, он как-то заявил, что все войны в мире прекратятся, когда умрет последний политтехнолог. И я даже предложил завести уголовное дело по ст. 282 УК РФ — за разжигание ненависти к профессиональной группе. Потом он извинился, мы пожали руки.
Но в целом у него было отношение к своей работе как к работе чиновника. Не как к работе руководителя независимого органа, а как к абсолютно чиновничьей работе. [Как к роли чиновника], который двигается в русле поручений начальства, и он прямым текстом об этом говорил. А как человек он был достаточно доброжелательный».
Политолог Алексей Макаркин:
«Роль [Чурова] была инструментальной. Он в те годы, по сути, сопровождал процесс перехода избирательной системы в управляемое русло. И на самом деле с большими инициативами он не выступал, а сопровождал этот процесс. Еще и принимал на себя огонь критики.
Его называли волшебником (так его назвал в 2011 г. президент Дмитрий Медведев. – «Ведомости»), учитывая его необычный внешний вид для современной российской политики. Но его роль была не столь велика. Чуров ушел в отставку, а практики, которые связаны с его именем, остались.
Его уход был воспринят с энтузиазмом, но на практике дело было не в Чурове, а в политической системе, которая после его ухода еще более укрепилась».
Председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, кандидат в президенты России от КПРФ в 2004 г. Николай Харитонов:
«Многие партии тогда (во время руководства ЦИК Чуровым. – «Ведомости») были недовольны качеством подведения итогов и контроля на выборах. Возникало много противоречий и несогласий с избирательными комиссиями на местах. При этом он был приличный дипломат. Любой критический шаг, любое замечание всегда расшифровывал. Не зря его поставили на Центризбирком, время непростое было. Соблюдал роль государственного чиновника, старался служить достойно».