Жители присоединенных в 2022 году регионов зарегистрировались в предвыборном кадровом проекте «Единой России»В высшей партийной школе уже началось обучение будущих участников праймериз
Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей зарегистрировались для участия в предвыборном кадровом проекте «Единой России» (ЕР) «Политстарт» (предыдущее название – «Политстартап»), сообщили в пресс-службе партии. Из более чем 5900 участников программы 166 представляют новые регионы, всего в «Политстарте» принимает участие 38 субъектов РФ.
В ЕР отмечают, что жители присоединенных территорий «активно регистрируются» для участия в проекте.
Лидерами по абсолютному количеству зарегистрированных участников являются Ростовская область (467 человек), Ингушетия (216), Московская область (168), Волгоградская область (159 участников) и Иркутская область (108 участников). Средний возраст участников – 29 лет, 47% из них женщины.
Директор высшей партийной школы «Единой России» (ВПШ), заместитель руководителя ЦИК партии Роман Романов заявил, что кандидаты могут «получить знания и навыки, которые так необходимы в избирательной кампании». Среди направлений, по которым пройдут лекции экспертов ВПШ, – электоральная социология, позиционирование кандидата, работа со средами, агитация в интернете.
«Ведомости» сообщали 30 января, что «Политстарт» позиционируется как проект, направленный на обновление депутатского корпуса в регионах за счет тех, «кто своей работой и службой в трудное время был вместе со страной». Среди лекторов для потенциальных кандидатов называют социолога Виктора Потуремского, политтехнолога Алексея Куртова, политолога Евгения Минченко, представителей партпроектов, в том числе «Женского движения ЕР» (47% участников «Политстарта» – женщины) и др. Они будут сопровождать кандидатов во время праймериз, а затем избирательной кампании.
Политтехнолог Петр Быстров напоминает, что многие победители кадровых проектов ЕР прошлых лет сделали «определенную политическую карьеру». «Думаю, и в новых регионах проект призван сыграть роль социального лифта, который поможет выявить способных молодых карьеристов и сделать их полноценными участниками политической жизни», – сказал он «Ведомостям».
Участие в традиционных процедурах и практиках – важный элемент политической интеграции регионов, считает политолог Константин Костин. По его словам, кадровые проекты партийных институтов «давно стали эффективным инструментом как для подготовки новичков к работе, так и для корректировки треков действующих политиков». По словам эксперта, партийное пространство «должно быть единым и работоспособным».