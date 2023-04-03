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Жители присоединенных в 2022 году регионов зарегистрировались в предвыборном кадровом проекте «Единой России»

В высшей партийной школе уже началось обучение будущих участников праймериз
Александр Тихонов
Единороссы думают, где найти свежую кровь на этих выборах / Максим Стулов / Ведомости

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей зарегистрировались для участия в предвыборном кадровом проекте «Единой России» (ЕР) «Политстарт» (предыдущее название – «Политстартап»), сообщили в пресс-службе партии. Из более чем 5900 участников программы 166 представляют новые регионы, всего в «Политстарте» принимает участие 38 субъектов РФ.

В ЕР отмечают, что жители присоединенных территорий «активно регистрируются» для участия в проекте.

Лидерами по абсолютному количеству зарегистрированных участников являются Ростовская область (467 человек), Ингушетия (216), Московская область (168), Волгоградская область (159 участников) и Иркутская область (108 участников). Средний возраст участников – 29 лет, 47% из них женщины.

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Директор высшей партийной школы «Единой России» (ВПШ), заместитель руководителя ЦИК партии Роман Романов заявил, что кандидаты могут «получить знания и навыки, которые так необходимы в избирательной кампании». Среди направлений, по которым пройдут лекции экспертов ВПШ, – электоральная социология, позиционирование кандидата, работа со средами, агитация в интернете.

«Ведомости» сообщали 30 января, что «Политстарт» позиционируется как проект, направленный на обновление депутатского корпуса в регионах за счет тех, «кто своей работой и службой в трудное время был вместе со страной». Среди лекторов для потенциальных кандидатов называют социолога Виктора Потуремского, политтехнолога Алексея Куртова, политолога Евгения Минченко, представителей партпроектов, в том числе «Женского движения ЕР» (47% участников «Политстарта» – женщины) и др. Они будут сопровождать кандидатов во время праймериз, а затем избирательной кампании.

Политтехнолог Петр Быстров напоминает, что многие победители кадровых проектов ЕР прошлых лет сделали «определенную политическую карьеру». «Думаю, и в новых регионах проект призван сыграть роль социального лифта, который поможет выявить способных молодых карьеристов и сделать их полноценными участниками политической жизни», – сказал он «Ведомостям».

Участие в традиционных процедурах и практиках – важный элемент политической интеграции регионов, считает политолог Константин Костин. По его словам, кадровые проекты партийных институтов «давно стали эффективным инструментом как для подготовки новичков к работе, так и для корректировки треков действующих политиков». По словам эксперта, партийное пространство «должно быть единым и работоспособным».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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