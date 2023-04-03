Жители присоединенных в 2022 году регионов зарегистрировались в предвыборном кадровом проекте «Единой России»

«Ведомости» сообщали 30 января, что «Политстарт» позиционируется как проект, направленный на обновление депутатского корпуса в регионах за счет тех, «кто своей работой и службой в трудное время был вместе со страной». Среди лекторов для потенциальных кандидатов называют социолога Виктора Потуремского, политтехнолога Алексея Куртова, политолога Евгения Минченко, представителей партпроектов, в том числе «Женского движения ЕР» (47% участников «Политстарта» – женщины) и др. Они будут сопровождать кандидатов во время праймериз, а затем избирательной кампании.